Ile Maurice: Augmentation de Rs 2,60 à Rs 3,90, avec soutien aux ménages vulnérables

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi, a pris note des recommandations du comité interministériel présidé par le ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs et a donné son accord à une révision des mécanismes de subvention aux boulangeries ainsi qu'à une augmentation du prix du pain dit «réglementé».

Mis en place en février 2026 et comprenant également le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale ainsi que le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, ce comité avait pour mission d'examiner la structure des coûts et le prix du pain. À l'issue de ses travaux, il a recommandé une hausse du prix du pain réglementé, qui passera de Rs 2,60 à Rs 3,90 pour 100 grammes.

Dans le même temps, les autorités ont décidé de revoir le niveau des subventions accordées aux boulangeries. La subvention sur les sacs de farine de 25 kg sera ainsi réduite, passant de Rs 541,15 à Rs 432,50. Par ailleurs, la subvention de Rs 0,24 par pain de 100 grammes, actuellement versée aux boulangeries par la Mauritius Revenue Authority, sera supprimée. Toutefois, la State Trading Corporation continuera de fournir de la farine subventionnée à Rs 217,50 le sac de 25 kg, soit environ 66,5 % du coût réel.

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Afin de compenser la hausse des coûts opérationnels et d'assurer la viabilité du secteur sur le long terme, une augmentation de Rs 1,30 par pain de 100 grammes sera accordée aux boulangeries. Il a également été précisé qu'aucune nouvelle hausse du prix du pain ne sera envisagée à court et moyen terme.

Parallèlement, le gouvernement introduira un soutien financier ciblé en faveur des ménages vulnérables. Les bénéficiaires inscrits au Social Register of Mauritius recevront une allocation mensuelle de Rs 121 afin d'atténuer l'impact de cet ajustement des prix. Cette mesure devrait concerner environ 60 000 bénéficiaires et représenter un coût annuel estimé à Rs 87,1 millions pour l'État.