Ile Maurice: À l'écoute des standards internationaux de gouvernance

Dans un contexte mondial marqué par l'intensification des risques économiques, technologiques et réglementaires, la gouvernance s'impose désormais comme un pilier stratégique des organisations. C'est dans cette optique que s'est tenue, le 3 avril, au Ravenala Attitude Hotel, la conférence nationale du Chartered Governance Institute (CGI) Mauritius, autour du thème : Governance with Grit: Leading Through Ethical Compliance.

Un vivier de compétences

L'événement a mis en lumière une ambition claire : aligner Maurice sur les meilleurs standards internationaux en matière de gouvernance éthique et responsable. Dès l'ouverture, le président du CGI Mauritius, Narad Dawoodarry, a posé les bases du débat en appelant à une transformation en profondeur de la fonction gouvernance.

Revenant sur l'évolution de l'institut depuis ses origines sous l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators en 1983, il a insisté sur un repositionnement stratégique désormais tourné vers les enjeux contemporains. «La gouvernance ne peut plus être perçue comme un simple cadre de conformité. Elle doit intégrer l'éthique, la durabilité et le leadership stratégique», a-t-il affirmé.

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Son intervention a également mis en exergue la montée en puissance du CGI Mauritius, qui fédère aujourd'hui plus de 360 membres et près de 290 étudiants. Un vivier de compétences qui traduit une dynamique structurante : la professionnalisation progressive de la gouvernance à Maurice.

La présence de Linda Ford, Chief Executive Officer (CEO) du CGI UK & Ireland, a constitué l'un des temps forts de la conférence. Son intervention a permis de replacer les enjeux mauriciens dans une perspective globale, marquée par une accélération des mutations réglementaires et un environnement d'affaires plus complexe. Elle a souligné que les organisations sont désormais confrontées à une double exigence: renforcer leurs dispositifs de conformité tout en développant une culture éthique.

Selon elle, la gouvernance efficace repose sur trois piliers : la clarté des responsabilités, la qualité de l'information et la capacité des conseils d'administration à anticiper les risques émergents. Dans un monde où les crises se multiplient - qu'elles soient financières, climatiques ou technologiques -, Linda Ford a insisté sur la nécessité pour les institutions de faire preuve de résilience et d'agilité. Un message particulièrement pertinent pour Maurice, dont l'économie reste fortement intégrée aux flux internationaux.

L'humain au coeur de la gouvernance

Autre moment clé de la journée : la masterclass animée par Erika Eliasson Norris, fondatrice et CEO de Beyond Governance. Son intervention a apporté une dimension complémentaire en mettant l'accent sur les facteurs humains et culturels de la gouvernance.

Son approche tranche avec une vision purement normative : la conformité ne suffit pas si elle n'est pas portée par des comportements alignés sur des valeurs éthiques. Elle a ainsi invité les organisations à dépasser les cadres formels pour s'interroger sur leurs pratiques réelles, leur culture interne et la manière dont les décisions sont prises au quotidien.

Cette lecture plus pragmatique met en évidence un enjeu souvent sous-estimé : la gouvernance ne se décrète pas uniquement au niveau des textes ou des structures, elle se construit à travers les interactions, les arbitrages et les responsabilités individuelles. À cet effet, les échanges ont, dans leur ensemble, mis en évidence une évolution notable : la gouvernance tend à devenir un levier stratégique intégré aux décisions d'entreprise, plutôt qu'un simple mécanisme de contrôle.

La conférence du CGI Mauritius aura ainsi permis de poser les bases d'une réflexion plus large : comment transformer les exigences de gouvernance en avantage compétitif ? En croisant les perspectives locales et internationales, notamment à travers les interventions de Narad Dawoodarry, Linda Ford et Erika Eliasson Norris, l'événement confirme une tendance de fond: Maurice cherche à s'inscrire durablement dans une logique de gouvernance exigeante, alignée sur les meilleures pratiques mondiales.