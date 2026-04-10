Ile Maurice: IBL adopte le télétravail partiel

Après Mauritius Telecom, le groupe IBL met en place à son tour des mesures pour faire face à la crise énergétique actuelle.

Dans une communication publiée ce vendredi sur sa page Facebook, le groupe indique que son siège, IBL House, sera fermé les lundis, mercredis et vendredis à compter du 13 avril. Les employés travailleront alors à distance durant ces journées. En revanche, les bureaux resteront ouverts les mardis et jeudis, avec une présence physique des équipes.

IBL précise que cette organisation vise à soutenir les efforts nationaux en faveur d'une utilisation plus responsable de l'énergie, dans un contexte marqué par des tensions sur l'approvisionnement en carburant et en électricité. Le groupe souligne également que ces mesures restent temporaires et seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation.