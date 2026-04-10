Afrique: Patrice Motsepe - La CAN Maroc-2025, la plus réussie de l'histoire

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé, jeudi, que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025 a été, à tous égards, la plus réussie de l'histoire de la compétition, soulignant que les réalisations de cette édition reflètent la place désormais occupée par le football africain sur la scène internationale.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé dans le cadre d'une visite au Maroc, Motsepe a précisé que cette édition a connu un succès sans précédent à tous les niveaux, que ce soit en termes d'organisation, de rayonnement ou d'audience.

Dans ce sens, il a ajouté que la principale compétition continentale en Afrique a, une fois de plus, démontré sa capacité à se hisser au niveau des plus grandes manifestations footballistiques mondiales.

En revanche, le président de la CAF a exprimé ses regrets quant à ce qui s'est produit lors de la finale du tournoi, indiquant que l'instance africaine a entamé l'introduction de modifications à ses statuts et règlements, ainsi qu'aux règlements spécifiques de la Coupe d'Afrique des Nations, afin de remédier aux insuffisances constatées et de renforcer la crédibilité des compétitions africaines.

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Il a ajouté que ces amendements visent notamment à garantir que les sanctions soient proportionnelles à certaines infractions, reflétant ainsi la volonté de la CAF d'imposer le respect de ses règles et de consolider l'image du football africain comme sport respecté et compétitif à l'échelle mondiale.

Motsepe a également relevé que la CAF accorde une importance particulière au renforcement de la confiance dans le système d'arbitrage et les instances judiciaires, soulignant que la Confédération est déterminée à poursuivre les réformes nécessaires pour consolider ces institutions et capitaliser sur les acquis des dernières années.

Par ailleurs, le président de la CAF a insisté sur le fait que le football doit rester un facteur d'unité entre les peuples africains, appelant à soutenir les sélections africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du monde.

L'ensemble du continent, avec toutes ses composantes, se tient derrière ces équipes afin d'honorer le football africain sur la scène mondiale, a-t-il insisté.