Maroc: Hakimi retrouve ses sensations en plein sprint final de la C1

L'international marocain Achraf Hakimi, moteur essentiel des animations du PSG, retrouve ses sensations alors que le club parisien s'engage dans le sprint final de la Ligue des champions, écrit jeudi le journal sportif L'Equipe.

"Les latéraux Hakimi et Mendes ont été des moteurs essentiels des animations parisiennes, mercredi contre Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Ces deux-là continuent de réinventer les codes du poste", souligne le quotidien français dans un article sous le titre "Deux latéraux tout-terrain pour guider le PSG vers une nouvelle épopée européenne".

Commentant la prestation de l'arrière droit marocain, la publication spécialisée met en avant son rôle décisif et la manière, comme au printemps 2025, dont il a su interpréter son poste mercredi contre le club anglais. "Dans ses appels intérieurs comme extérieurs, dans sa disponibilité au coeur du jeu, il y avait une filiation avec celui qui avait déjà mis en faillite les clubs anglais l'an dernier", explique l'auteur de l'article.

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La variété du jeu des latéraux est l'un des marqueurs tactiques forts de l'ère Luis Enrique, quelle qu'en soit l'issue dans quelques années, ajoute le journal. "Ce que produisent très régulièrement Hakimi et Mendes, dans des registres différents, depuis au moins deux ans, "les fait entrer directement dans la case des meilleurs latéraux de l'histoire du club de la capitale", explique le média français.

D'après L'Equipe, les deux latéraux, sans jamais avoir à défendre, ont produit, balle au pied, une prestation ayant "quelque chose de profondément réjouissante dans l'idée qu'on se fait du foot de 2026".

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA en s'imposant face à Liverpool (2-0), mercredi soir au Parc des Princes, en quart de finale aller.

Liverpool, en difficulté, devra renverser la situation au match retour, programmé le 15 avril à Anfield, pour espérer poursuivre l'aventure. En cas de qualification, les coéquipiers d'Achraf Hakimi affronteront en demi-finale le vainqueur du quart opposant le Real Madrid au Bayern Munich.