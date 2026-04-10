Afrique: Leadership numérique africain - L'ADD reconduite à la tête du CAITA

Le Conseil africain des Agences des technologies de l'information (CAITA), réuni mercredi à Marrakech en marge de GITEX Africa Morocco 2026, a décidé de renouveler le mandat du Royaume du Maroc, à travers l'Agence de développement du digital (ADD), à la tête dudit conseil.

Cette décision témoigne de la confiance accordée au leadership du Royaume dans la conduite de cette dynamique continentale, indique l'ADD dans un communiqué.

D'après la même source, la tenue de cette 4ème réunion du CAITA illustre la montée en puissance de ce mécanisme de coordination clé au service des dynamiques de transformation digitale du continent.

Organe consultatif de Smart Africa, le Conseil réunit les agences nationales en charge du digital et des technologies de l'information afin de promouvoir l'alignement des stratégies, le partage d'expertise et l'élaboration de réponses concertées aux défis numériques africains

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A l'ouverture des travaux, le DG de l'ADD et président en exercice du CAITA, Amine El Mezouaghi, a souligné l'importance de cette rencontre, organisée dans le cadre du GITEX Africa Morocco.

"C'est un immense honneur de présider cette 4ème réunion du CAITA au Maroc et de réaffirmer notre engagement à contribuer activement à la concrétisation de ses missions et activités", a-t-il indiqué, saluant la dynamique impulsée par Smart Africa ainsi que l'engagement des agences africaines participantes.

Cette réunion s'inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis 2023. La première réunion du CAITA, tenue à Marrakech le 1er juin 2023 en marge du premier GITEX Africa Morocco, avait réuni 15 agences nationales et marqué l'élection du Maroc, à travers l'ADD, à la présidence du Conseil.

Une deuxième réunion extraordinaire organisée en ligne a permis de structurer les modalités de fonctionnement du CAITA et d'adopter son plan d'action pour 2024.

La troisième réunion, tenue le 29 mai 2024 à Marrakech, a consolidé cette dynamique à travers des travaux stratégiques et des sessions de renforcement des capacités au profit des membres.

Dans le prolongement de cette trajectoire, une réunion tenue à Rabat en juillet 2025, sous la présidence de l'ADD, a permis d'engager des travaux structurants, notamment l'élaboration des premières lignes directrices africaines relatives à l'échange transfrontalier de données, traduisant une ambition commune en faveur d'une intégration numérique fondée sur l'interopérabilité et la confiance.

Dans cette dynamique, l'ADD a présenté une feuille de route ambitieuse pour le CAITA, articulée autour d'un plan d'actions dédié pour la période 2026-2027, visant à accélérer la mise en oeuvre de projets structurants, à renforcer les mécanismes de coopération entre les agences membres et à consolider l'émergence d'une gouvernance numérique africaine coordonnée et inclusive.