Cote d'Ivoire: Filière cacao - 23 830 tonnes supplémentaires pour solder la crise et relancer la commercialisation

La crise de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire amorce son épilogue. L'Organisation Interprofessionnelle Agricole (OIA) Café-Cacao a annoncé, jeudi 9 avril 2026, l'attribution d'un quota complémentaire de 23 830 tonnes, marquant la phase finale du déstockage de la campagne principale 2025-2026.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'auditorium de l'immeuble CAISTAB, au Plateau, en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, ainsi que du directeur général du Conseil du Café-Cacao, Koné Brahima Yves. Cette rencontre visait à officialiser l'achèvement de l'opération d'enlèvement du stock résiduel de cacao.

Représentant le président de l'OIA Café-Cacao, Siaka Diakité, le troisième vice-président, Obed Doua, a précisé qu'à la date du 8 avril 2026, le Conseil du Café-Cacao a notifié ce quota complémentaire à l'organisation. Une décision qui consacre la clôture effective du processus de déstockage engagé pour résorber les difficultés rencontrées durant la campagne.

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Profitant de cette tribune, l'OIA a salué les efforts consentis par le Gouvernement ivoirien, notamment dans la gestion de cette opération délicate. L'organisation a également mis en avant la fixation du prix bord champ à 1 200 FCFA/kg, rendue possible grâce à l'appui du fonds de stabilisation, comme un facteur clé de soutien aux producteurs.

De son côté, le directeur général du Conseil du Café-Cacao a rappelé que les tensions observées dans la commercialisation du cacao cette année s'inscrivent dans un contexte international difficile, impactant l'ensemble des pays producteurs.

Intervenant à son tour, le ministre Bruno Nabagné Koné s'est réjoui de l'issue favorable de la situation. Il a salué l'engagement et le sens de responsabilité des différents acteurs de la filière, tout en appelant les délégués de l'OIA à renforcer leur rôle de relais auprès des producteurs, afin de garantir le bon déroulement de la campagne intermédiaire.

Dans la perspective de consolider les acquis, le membre du Gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État d'instaurer un cadre permanent de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. À cet effet, des assises seront organisées dans les semaines à venir pour évaluer le système de commercialisation et renforcer durablement la stabilité de la filière cacao, pilier de l'économie ivoirienne.