Cote d'Ivoire: Investissements - Le Riafpi célèbre ses 10 ans à Abidjan et appelle à un sursaut stratégique des agences francophones

Abidjan a accueilli, le 9 avril 2026, la 8e conférence annuelle du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (RiafpI), dans un contexte marqué par de profondes mutations économiques mondiales et une concurrence accrue entre les destinations d'investissement. Cette rencontre, qui coïncide avec le dixième anniversaire de l'organisation, a été l'occasion pour ses membres de dresser un bilan et de tracer de nouvelles perspectives.

Prenant la parole, le président du Riafpi, Ghislain Moandza Mboma, a exhorté les agences de promotion des investissements (API) à jouer pleinement leur rôle de catalyseur du développement économique. « Les agences doivent faciliter les investissements et accompagner les projets structurants », a-t-il insisté, soulignant la nécessité d'adapter leurs actions à un environnement international « de plus en plus concurrentiel et exigeant ».

Créé en 2014 sous l'impulsion de Emmanuel Esmel Essis, le Riafpi visait à structurer une réponse collective face aux défis de visibilité, de compétitivité et de performance des économies francophones. Dix ans après, selon son président, cette vision s'est confirmée, avec une montée en puissance progressive de la coopération entre les agences membres.

Quatre axes pour un repositionnement stratégique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux enjeux actuels, le Riafpi entend franchir un nouveau cap. Quatre axes stratégiques ont été définis pour renforcer son influence. Il s'agit, d'abord, de consolider son positionnement en tant que plateforme de référence dans l'espace francophone, capable de porter une voix commune dans les grands débats économiques internationaux.

Ensuite, l'organisation ambitionne d'intensifier la coopération opérationnelle entre ses membres, à travers le partage d'expériences, la mutualisation des ressources et la mise en oeuvre de projets intégrateurs à fort impact. Le troisième axe porte sur la création de mécanismes innovants de sécurisation des investissements, notamment des fonds de garantie mutualisés pour réduire les risques et faciliter le financement des projets structurants.

Enfin, le réseau prévoit d'investir dans le capital humain avec la mise en place d'une Académie d'excellence, destinée à former et à outiller les acteurs des API face aux mutations rapides de l'économie mondiale.

Un appel à l'intégration et à la transformation des économies

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les pressions inflationnistes, le président du Riafpi a insisté sur l'impératif d'une coopération renforcée. « Nos pays ne peuvent plus se contenter de stratégies isolées », a-t-il déclaré, appelant à une intégration économique régionale plus poussée.

Les agences sont ainsi invitées à simplifier les parcours des investisseurs, améliorer l'accès au financement et accélérer la mise en oeuvre de projets dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie et l'industrialisation. Elles doivent également promouvoir des projets axés sur la transformation locale, la substitution aux importations et le développement de chaînes de valeur régionales.

L'agroalimentaire au coeur des priorités

Le thème de cette 8e édition, consacré au renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires, s'inscrit dans cette dynamique. Pour les participants, il s'agit d'un levier essentiel de souveraineté alimentaire dans un contexte de forte croissance démographique.

Le Riafpi appelle ainsi à une approche intégrée combinant développement des filières, valorisation des productions locales, innovation technologique et structuration des investissements. Un accent particulier a également été mis sur le dialogue public-privé, considéré comme un facteur déterminant pour améliorer l'environnement des affaires.

Le Cepici en première ligne

Actrice clé de l'organisation de cette conférence, Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), a été saluée pour son engagement. Elle a activement participé aux échanges portant sur la mobilisation des investissements et l'accompagnement des investisseurs, aux côtés d'experts et de décideurs.

En conclusion, les participants ont lancé un appel à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs, avec pour ambition de faire du Riafpi un véritable instrument d'influence économique et un levier de transformation durable au service de l'espace francophone. « Transformer nos ambitions en résultats tangibles », tel est le défi désormais posé aux agences membres.