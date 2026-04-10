Afrique du Nord: L'UE lance un programme de transformation numérique destiné à la région MENA

10 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Union européenne a lancé un programme de transformation numérique destiné à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, première concrétisation du Pacte pour la Méditerranée, visant à harmoniser les règles du numérique, renforcer la cybersécurité et développer les compétences digitales dans la région

Dévoilée lors du Salon GITEX Africa à Marrakech, cette initiative, cofinancée par l'Allemagne, cible en priorité l'amélioration de l'accès aux services numériques pour les citoyens, les administrations et les entreprises, tout en accompagnant les pays partenaires dans la modernisation de leurs cadres réglementaires, a indiqué la Commission européenne.

Le programme s'articule autour de trois axes, à savoir l'alignement des réglementations des télécommunications sur les standards européens, le renforcement des capacités en matière de cybersécurité et le développement des compétences numériques, notamment au bénéfice des PME, a précisé la même source dans un communiqué.

Pour la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica, "ce programme phare sera un moteur essentiel d'une croissance inclusive", rapporte la MAP.

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Le lancement officiel de ce programme a eu lieu en présence de la vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, Henna Virkkunen.

Le pacte pour la Méditerranée est assurément l'une des initiatives les plus importantes lancées par l'UE en 2025 à l'égard de ses partenaires du Sud.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l'UE adopte une approche pragmatique, orientée vers des initiatives concrètes capables d'apporter des bénéfices tangibles aux citoyens et aux économies des deux rives de la Méditerranée. L'objectif est de créer des avantages mutuels en mobilisant des projets régionaux créateurs d'opportunités et de valeur ajoutée.

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