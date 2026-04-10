Maroc: Fès-Meknès - Le CRI lance un programme d'accompagnement des femmes entrepreneuses

Le Centre régional d'investissement (CRI) Fès-Meknès a lancé la cinquième édition du programme "Sayidati Al Moukawila", destiné à accompagner les femmes entrepreneuses de la région, en phase de création ou de développement de leurs projets.

Un appel à manifestation d'intérêt, initié en partenariat avec l'Association marocaine pour la promotion de l'entreprise féminine, cible à cet effet les porteuses d'idées de projets, les gérantes de très petites, petites et moyennes entreprises en création ou en extension, les coopératives, les auto-entrepreneuses et les startups.

Le programme offre, selon le CRI, un accompagnement 100% gratuit (formation, conseils personnalisés et suivi sur mesure) et s'étalera sur trois phases. Après réception des expressions d'intérêt, au plus tard le 25 avril, un roadshow sera organisé entre avril et juin dans toutes les préfectures et les provinces de la région Fès-Meknès, lequel sera suivi d'une phase de suivi des candidates, rapporte la MAP.

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Des formations couvrant multiples volets de l'univers de l'entrepreneuriat seront dispensées aux candidates. Elles portent, entre autres, sur la mise au point des idées de projets, l'aide au montage du Business Plan, le triangle de la réussite, l'étude du modèle économique, le réseautage et la mise en relation, l'assistance à la création d'entreprise, l'accès aux incitations de l'Etat, l'assistance à la préparation du dossier de financement et les techniques de gestion.

Durant les deux dernières années, "Sayidati Al Moukawila" a accompagné environ 500 femmes entrepreneuses à travers une quarantaine d'escales (ateliers et formation) au niveau de la région de Fès-Meknès.

Ce programme avait vu le jour en juillet 2021 grâce à un partenariat entre le CRI Fès-Meknès et l'Association Espace Point de départ (ESPOD) et le Crédit du Maroc, à travers la signature d'une convention de partenariat visant le renforcement de la synergie entre ces partenaires par la mise en place d'un programme intégré d'accompagnement de bout en bout des porteuses de projets dans la région.