Afrique: M. Hilale - Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'impose comme hub africain de l'intelligence artificielle

Le Maroc entend jouer un rôle de pont et de catalyseur dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un développement intégré du Royaume et d'une Afrique qui compte sur ses propres forces, a déclaré, mercredi à Marrakech, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale.

Dans son intervention au panel de haut niveau de la quatrième édition de GITEX Africa Morocco 2026, M. Hilale a rappelé que l'intelligence artificielle constitue aujourd'hui un véritable levier de pouvoir qui touche à la compétitivité économique, à la sécurité nationale et aux équilibres géopolitiques.

Evoquant les dynamiques du marché de l'IA, l'ambassadeur a indiqué qu'au moment où le marché mondial se projette à cinq trillions de dollars à l'horizon 2033, l'Afrique ne représente que 2,5% du marché, et capte à peine 1,5% des investissements, avec seulement 17 cadres nationaux adoptés à ce jour. Il a en outre ajouté que 89% des pays africains restent en dehors des grandes initiatives internationales, rapporte la MAP.

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Face à cette réalité, M. Hilale a insisté sur le caractère désormais stratégique d'une coopération internationale cohérente et équitable, rappelant à cet égard les efforts de l'ONU sanctionnés par l'adoption du Pacte numérique mondial par l'ONU en 2024, la création du Panel scientifique international et le lancement du Dialogue mondial sur l'IA prévue en juillet 2026.

Cependant, il a relevé que ces efforts progressent à un rythme conditionné aux divergences d'intérêts entre les Etats.

Parallèlement, l'analyse a été élargie aux initiatives régionales, notamment celles de Bletchley Park, Séoul, Paris et New Delhi ayant structuré la discussion internationale. Toutefois, la nécessité d'une coordination réelle entre ces mécanismes a été mise en avant pour éviter la fragmentation des approches.

Dans ce cadre, M. Hilale a avancé cinq orientations pour structurer une coopération plus cohérente et solidaire: repenser le multilatéralisme en articulant mieux l'ONU et les initiatives régionales, prévenir une fragmentation durable par une interopérabilité minimale des cadres réglementaires, transformer l'inclusion en réalité concrète, passer des principes aux actions opérationnelles et faire de l'IA un véritable levier de développement.

S'agissant du positionnement du Maroc, le diplomate a mis en avant les atouts du Royaume pour agir comme un acteur de liaison entre l'agenda africain, la gouvernance mondiale et les investissements technologiques. Cette trajectoire s'appuie notamment sur sa feuille de route nationale "IA Made in Morocco", qui vise à transformer l'industrie nationale en un soft power continental, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi.

Dans cette perspective, l'ambassadeur a présenté Marrakech comme une plateforme susceptible d'accueillir et de structurer cette ambition, en lien avec la dynamique portée par GITEX Africa. Il a, en outre, proposé un schéma concret d'action portant sur la consolidation de l'industrie nationale, le développement d'un pôle africain de certification et de confiance en IA adapté au contexte africain, la mise en place d'un cadre permanent de coordination continentale, ainsi que l'ouverture au sein de l'ONU sur le rôle de l'IA dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable.

M. Hilale a conclu en soulignant que le Maroc a tout à gagner à passer d'une logique de participation à une logique de contribution active, en s'appuyant sur son modèle éprouvé de coopération Sud-Sud et triangulaire.