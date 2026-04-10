Maroc: Port de Tan-Tan - Nette hausse des débarquements de sardine depuis fin mars

Le port de Tan-Tan enregistre, depuis fin mars, une reprise soutenue des débarquements de petits pélagiques, en particulier de la sardine, après plus de trois mois de quasi-arrêt de l'activité de la flotte.

Cette dynamique s'explique par la reprise des sorties en mer à l'issue de la période de l'Aïd Al-Fitr, conjuguée à des conditions météorologiques favorables dans la zone de pêche.

Du 26 mars au 7 avril, les débarquements de sardine ont atteint 5.076 tonnes (T), soit une production journalière moyenne de 460 T, pour une valeur globale de 18,2 millions de dirhams (MDH) (environ 1,66 MDH par jour).

Le début du mois d'avril a été particulièrement dynamique, avec un pic de 1.011 T débarquées en une seule journée.

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Selon le délégué des pêches maritimes à Tan-Tan, Rachid Gassa, cette reprise est également attribuée aux mesures de gestion mises en oeuvre par le Secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime, notamment la période de repos biologique (du 1er janvier au 15 février 2026), la protection des juvéniles à travers l'interdiction ciblée de pêche dans certaines zones, ainsi que l'ouverture de nouveaux gisements de sardine, rapporte la MAP.

L'adhésion des professionnels - armateurs, patrons pêcheurs et mareyeurs - à ces dispositifs a contribué à la préservation de la ressource et à la durabilité des pêcheries, a poursuivi M. Gassa dans une déclaration à la MAP, expliquant que cette dynamique a stimulé d'autres segments de la filière (mareyage, industries de transformation, unités de fabrication de glace, transport et logistique).

Dans des déclarations similaires, les professionnels du secteur ont confirmé cette tendance haussière, évoquant une abondance de l'offre ces derniers jours.

Un récent rapport de la Délégation des pêches maritimes souligne, par ailleurs, l'amélioration qualitative des captures, de nature à renforcer la valorisation des produits sur le marché.

L'arrivée de navires supplémentaires en provenance d'Agadir et de Sidi Ifni a aussi contribué à accélérer le rythme des débarquements, avec des retombées positives sur l'ensemble des activités connexes du secteur.