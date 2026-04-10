Maroc: Le film 'Al Hob Al Mor' s'adjuge le Grand prix

Le film "Al Hob Al Mor" (Amour amer) du réalisateur Yassine Fennane (diffusé sur Al Aoula) a remporté le Grand Prix de la catégorie des téléfilms à la 15e édition du Festival de la fiction télévisuelle de Meknès, qui a pris fin mardi soir.

Dans la même catégorie, le Prix de la meilleure réalisation est revenu à Tarik Idrissi pour pour son oeuvre "Nassib" (Chaîne Tamazight), tandis que le Prix du meilleur scénario a été décerné ex-aEquo à Abdelhay Iraqi pour son film "Lune du miel" (2M), et à Nour El Bouchtaoui et Bouchra Malak pour "Hors Zone" (Al Aoula).

Quant au Prix du meilleur acteur, il a été attribué ex aEquo à Mehdi Foulane pour son rôle dans le film "Al Hob Al Mor" et à Aziz Dahiour pour son rôle dans le film "Tidoukla Tiqdimin" (Amitié ancienne).

Pour ce qui du Prix de la meilleure actrice, il a été décerné ex-aequo à Hoyam Lamsisi pour son rôle dans le film Tasghart (Le Destin) et à Khadija Zeroual pour son rôle dans le film "Al Hob Al Mor".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le jury a accordé une mention spéciale aux actrices Hanan Allam et Souad Alaoui.

Dans la catégorie des séries et feuilletons comiques, le jury a décerné le prix du meilleur travail ex aEquo aux séries "3ech Tma3" et "Chkoun Kan Ygoul" (Al Aoula), qui ont également partagé le prix de la meilleure réalisation.

Le feuilleton "Lil Twil" (2M) s'est adjugé le Prix du meilleur scénario, avec une mention spéciale pour le scénario de Lamia Khloufi dans la série "Soug Atay" (la chaîne Laâyoune). Le Prix de la meilleure série comique est revenu à "El Mardi" du réalisateur Abdelhadi Anbaro.

Dans ses recommandations, la présidente du jury des téléfilms, Latifa Ahrar, a appelé à la création de prix spécialisés pour les "métiers de l'ombre", tels que la musique de film et le montage.

Elle a également insisté sur la nécessité de soutenir ce festival, tout en prônant une ouverture accrue sur les expériences arabes et internationales.

Organisé par l'Association Spectacle libre en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement a été marqué par un hommage à trois figures du paysage audiovisuel, en l'occurrence les acteurs Thouraya Alaoui et Mohamed Kafi et le réalisateur Khalid Nokri

Cette édition, qui a connu la participation d'une vingtaine d'oeuvres dramatiques, s'est distinguée par des activités parallèles, notamment une master class sur l'écriture de scénario animée par le scénariste Abdelilah Hamdouchi.