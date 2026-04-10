Cote d'Ivoire: Promotion de l'éducation - Le projet « Pleins Feux » pour renforcer le système scolaire ivoirien

« L'avenir de l'Afrique repose sur la capacité de ses États à former des citoyens talentueux, responsables et capables de relever les défis du XXIe siècle. » C'est le message lancé par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, à l'occasion du lancement du rapport national « Spotlight Côte d'Ivoire » ainsi que de la version française du rapport « Spotlight 2025 : Lead for Learning ».

La cérémonie s'est tenue, le 12 avril 2026, à la salle de conférences de la Deco, au Plateau, en présence de plusieurs acteurs du système éducatif. A travers cette initiative du rapport « Pleins Feux » en Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur éducatif entendent renforcer la qualité du système éducatif ivoirien, en misant sur un leadership plus engagé et structuré.

Le ministre souligne que, dans un contexte marqué par l'évaluation des Objectifs de développement durable (Odd) de l'Agenda 2030, notamment l'Odd 4 consacré à l'éducation, le projet « Pleins Feux » intervient à un moment stratégique pour les pays engagés dans la transformation de leur système éducatif.

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Selon lui, cette étape d'évaluation constitue une opportunité majeure pour apprécier l'efficacité et la performance des politiques éducatives mises en oeuvre au cours des dernières années.

Si des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'accès à l'éducation de base, d'importants défis demeurent. Ceux-ci concernent notamment l'achèvement des cycles scolaires, la qualité des apprentissages ainsi que la gouvernance des institutions éducatives.

Il a expliqué qu'en Côte d'Ivoire, ces problématiques occupent une place centrale dans le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025, particulièrement à travers son pilier 2 dédié au développement du capital humain et à la promotion de l'emploi. L'objectif est de former des ressources humaines compétentes, grâce à une éducation inclusive et en adéquation avec les exigences du marché du travail.

« Sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara et la conduite du Premier ministre, Beugré Mambé, plusieurs réformes majeures ont été engagées. Il s'agit, entre autres, de la mise en oeuvre de la Politique de scolarisation obligatoire (Pso) instaurée par la loi de septembre 2015, du Plan sectoriel de l'éducation (2016-2025) ainsi que de l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena) en 2021-2022 », a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.

A l'en croire, ces initiatives ont permis de réduire de manière significative les inégalités d'accès à l'éducation entre les régions et les couches sociales, renforçant ainsi le principe d'équité dans le système éducatif ivoirien.

Par ailleurs, a expliqué Koffi N'Guessan, le gouvernement a intensifié ses efforts en matière de production de données fiables, notamment à travers des évaluations standardisées des acquis scolaires. Cette démarche vise à améliorer la prise de décisions et à orienter plus efficacement les politiques éducatives.

« Le rapport «Pleins Feux de la Côte d'Ivoire sur le leadership éducatif», élaboré en partenariat avec l'Unesco, l'Union africaine et le Rapport mondial de suivi sur l'éducation (Gem), est l'aboutissement de deux années de travail menées en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Éthiopie », a fait savoir le ministre N'Guessan Koffi.

Selon lui, le document insiste sur la nécessité de renforcer un leadership participatif, associant enseignants, élèves, parents et partenaires à la gestion et à l'amélioration du fonctionnement des établissements.

Au-delà du diagnostic, le rapport propose plusieurs axes d'action, parmi lesquels le renforcement de l'apprentissage institutionnel, la clarification des responsabilités pédagogiques des directeurs, l'amélioration des ressources administratives, la réforme du recrutement des chefs d'établissement ainsi que le développement professionnel continu.

Il a appelé également à une meilleure supervision des structures éducatives décentralisées et à la promotion d'un leadership partagé et inclusif.

Le représentant résident de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Omar Diop, a salué les efforts engagés par le pays en matière de réformes éducatives visant à améliorer les apprentissages fondamentaux.