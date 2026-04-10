Cote d'Ivoire: Ufr Math-Info - La filière MIAGE-GI célèbre 25 ans d'existence

Des responsables de l'Ufr Math-Info de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont officiellement annoncé la commémoration des 25 ans d'existence de la filière professionnalisée « Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises/Génie informatique (Miage-Gi) ». C'était lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 9 avril 2026.

Plusieurs activités meubleront cet événement, qui se tiendra du 23 au 25 avril 2026, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il y aura, entre autres, la conférence sur la « tendance architecturale pour une informatique sécurisée et durable » ; un panel intitulé : « Quel parcours adaptatif créer pour une pénétration dans les écosystèmes numériques innovants : cas de la filière Miage-Gi ».

À cette liste s'ajoutent la visite des stands, la finale de l'hackathon qui a pour thème : « Innover pour un avenir numérique durable et résilient », sans oublier la journée sportive et le gala, avec les finales du tournoi, la soirée de distinction et les témoignages.

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Attendant 900 personnes, à raison de 300 par jour, le directeur de l'Ufr, Pr Adou Kablan Jérôme, a révélé que cette filière a apporté aux entreprises, notamment dans les secteurs du numérique, un capital humain significatif.

Quant au Pr Koua Brou Jean-Claude, responsable de la filière Miage-Gi et président du comité d'organisation, il a rappelé les conditions d'entrée dans ladite filière. Il a indiqué qu'un test d'entrée est soumis aux étudiants titulaires d'un baccalauréat séries C, D ou E. La formation se déroule sur cinq ans, alternant cours et stages, et conduit à l'obtention du titre d'ingénieur informaticien.

La filière forme des cadres scientifiques et techniques occupant des fonctions d'ingénieurs, intégrés à des équipes chargées de la conception, de l'étude, du développement et de la réalisation de projets dans les secteurs économiques utilisant les technologies de l'information.

Il s'agit notamment des entreprises de hautes technologies, du secteur des télécommunications, des transports et de la distribution, ainsi que des secteurs bancaires et des assurances, sans oublier les administrations publiques et privées.

Notons que la filière compte 30 % de femmes.