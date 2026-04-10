Maroc: La Maison de la poésie de Marrakech organise la 3e édition du programme 'Poètes journalistes'

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech organise, vendredi, une nouvelle rencontre dans le cadre de son programme poétique "Poètes journalistes", avec la participation d'une pléiade de poètes et de journalistes marocains.

Cet événement culturel s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à mettre en lumière des expériences poétiques et médiatiques remarquables, à travers l'accueil de personnalités mêlant écriture poétique et pratique journalistique, reflétant ainsi la richesse et la diversité de la scène culturelle marocaine, indique un communiqué de la Maison de la poésie de Marrakech.

Prendront part à cette rencontre Abdelatif Benyahia, Fatima El Baroudi, Ouidad Benmoussa et Mohamed Belmou, qui proposeront des lectures poétiques ainsi que des témoignages sur les passerelles et croisements entre leurs expériences dans les domaines de la poésie et des médias.

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Au cours de cette soirée, un hommage sera également rendu au poète et journaliste Abdelatif Benyahia, en reconnaissance de son parcours riche en contributions dans les domaines de la création et des médias, notamment à travers sa longue expérience à Radio Tanger et ses émissions ayant marqué la mémoire culturelle des Marocains, ainsi que ses publications poétiques et les distinctions nationales et arabes qu'il a reçues, souligne la même source.

Cette rencontre sera ponctuée de prestations artistiques assurées par l'artiste Soukaina Mouisse, avec la participation de l'artiste Ilyas Arghay, dans une harmonie mêlant poésie et musique, et renforçant les perspectives d'interaction artistique entre différentes formes d'expression créative.

A travers ce programme, la Maison de la poésie de Marrakech poursuit son ouverture sur diverses expériences et sensibilités de la poésie marocaine contemporaine, dans le cadre de sa 9ème saison culturelle, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du soutien à la création poétique et de la consolidation de sa présence dans le paysage culturel national.