Cote d'Ivoire: Médiateur de la République - Gaoussou Touré prend les rênes sous le signe de la continuité et de la cohésion sociale

Le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de son histoire avec la prise de fonction officielle de Gaoussou Touré. Nommé par décret présidentiel, le nouveau Médiateur de la République a été installé dans ses fonctions le vendredi 10 avril 2026, à l'issue d'une cérémonie de passation de charges empreinte de solennité et de symbolisme.

La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Gilbert Kafana Koné, en présence de plusieurs personnalités administratives et du personnel de l'institution. Elle a marqué le passage de témoin entre le Médiateur sortant, Adama Toungara, et son successeur, dans une atmosphère placée sous le signe de la continuité républicaine.

Prenant la parole pour l'occasion, Adama Toungara a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance et le soutien dont il a bénéficié durant son mandat. Il a également tenu à saluer la collaboration du personnel de « Le Médiateur de la République », tout en invitant les agents à accompagner « Le Médiateur de la République » avec le même engagement, la même loyauté et le même sens du service public.

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Dans son intervention, Gaoussou Touré a, à son tour, traduit sa profonde gratitude au Chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Conscient des enjeux liés à sa mission, il s'est engagé à poursuivre les efforts déjà entrepris, tout en apportant une nouvelle dynamique à l'institution. « Je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe. Je m'inscrirai dans la continuité des acquis, tout en oeuvrant au renforcement de la cohésion sociale et du dialogue entre les citoyens et l'administration », a-t-il déclaré.

Le nouveau Médiateur de la République a insisté sur l'importance de consolider la paix sociale, dans un contexte où les attentes des populations en matière de justice sociale et d'équité demeurent fortes. Il a également appelé à une collaboration renforcée entre les différentes composantes de « Le Médiateur de la République » afin de garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens.

Présidant la cérémonie, Gilbert Kafana Koné a salué le parcours et l'engagement des deux hommes, tout en exhortant le nouveau Médiateur à poursuivre les efforts de rapprochement entre l'administration et les administrés. Il a souligné le rôle essentiel de « Le Médiateur de la République » dans la prévention et la résolution des conflits sociaux, ainsi que dans la consolidation de l'État de droit.

Cette passation de charges marque ainsi une transition harmonieuse à la tête « Le Médiateur de la République ». Elle témoigne de la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer les institutions garantes du dialogue social et de la stabilité nationale.

Avec Gaoussou Touré à sa tête, « Le Médiateur de la République » entend poursuivre sa mission au service de la paix, de l'écoute et de la cohésion sociale, dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne.