Cote d'Ivoire: Système de récépissés d'entreposage - 'Zoom Sur' un outil stratégique du financement agricole le 16 avril

Le Système de récépissés d'entreposage (Sre) fera l'objet de discussion dans le cadre de la tribune "Zoom Sur" le jeudi 16 avril 2026, au Noom Hôtel, à partir de 9h. Organisée conjointement par le Comité de concertation État - secteur privé (Ccesp) et l'Autorité de régulation de récépissé et d'entreposage (Arre), les échanges vise à mieux faire connaître ce mécanisme innovant, encore insuffisamment maîtrisé par de nombreux acteurs du monde agricole et financier, malgré son fort potentiel. Ce, dans un contexte où la transformation du secteur agricole demeure un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire.

Quand bien même il représente près de 26 % de son Pib du secteur agricole, qui mobilise environ 60 % de la population active et génère 40 % des recettes d'exportation, ce secteur stratégique reste confronté à des défis structurels persistants que sont l'accès limité au financement, l'insuffisance des infrastructures de stockage, la volatilité des revenus des producteurs et forte pauvreté en milieu rural. C'est dans ce contexte que l'État ivoirien a mis en place le Sre, encadré par la loi n°2015-538 du 20 juillet 2015, comme une réponse structurante à la problématique du financement des chaînes de valeur agricoles.

La rencontre vise donc à créer une dynamique d'appropriation collective du dispositif. C'est en cela qu'elle réunira les principaux acteurs du secteur : producteurs, organisations professionnelles, institutions financières, transformateurs, partenaires techniques et autorités publiques.

L'objectif est, d'une part, d'expliquer le fonctionnement concret du Sre et, d'autre part, de mettre en évidence les opportunités qu'il offre pour le financement de l'agriculture. A travers des présentations, des panels et des échanges, les participants seront amenés à mieux comprendre les mécanismes opérationnels, le cadre juridique et les perspectives offertes par ce système.

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Un format participatif et multi-acteurs

L'événement sera rythmé par plusieurs temps forts, notamment des allocutions institutionnelles et une présentation approfondie du Dg de l'Arre. Des mini-panels sont également prévus. Le premier verra l'intervention des représentants des faîtières des filières, cacao, maïs, cajou et cola. Le deuxième réunira les acteurs du Sre, notamment les gestionnaires d'entrepôts, les inspecteurs, les contrôleurs de la qualité des produits, ainsi que d'autres parties prenantes telles que les transformateurs.

Le 3e portera sur les banques et les institutions financières, avec la participation du représentant de la Bni ainsi que d'autres représentants d'institutions financières. Le 4e mini panel sera consacré à la Bourse des matières premières agricoles (Bmpa) et regroupera des représentants des bourses agricoles étrangères, des courtiers en produits agricoles ainsi que des institutions de règlement.