Cote d'Ivoire: Vernissage-exposition à l'Hôtel Ivoire - SO ou le tissage invisible de la lumière

L'artiste franco ivoirienne, SO présente une exposition intitulée « Incarnation » à l'Hôtel Ivoire, dans le Couloir des Arts, du 9 avril au 7 mai 2026. Le vernissage s'est tenu dans la soirée du jeudi 9 avril 2026. « Il s'agit d'une exposition d'une durée d'un mois, organisée à l'Hôtel Ivoire. Chaque mois, l'établissement accueille un artiste différent, et cette fois-ci, c'est mon travail qui est mis à l'honneur », a expliqué l'artiste.

SO, depuis plusieurs années, l'ensemble de son oeuvre s'inscrit dans une démarche profondément spirituelle. À travers cette exposition, elle explore l'incarnation de la matière, de la lumière et de la prière. C'est un travail autour de ce qui prend forme et devient visible.

Pour cette exposition, l'artiste a réuni à la fois des sculptures et des oeuvres picturales. Certaines sculptures en métal sont réalisées à partir de déchets industriels. « Je travaille beaucoup avec des matériaux rejetés. Ils m'appellent, d'une certaine manière, pour que je leur offre une seconde vie », confie-t-elle. Il s'agit notamment de chutes d'aluminium provenant d'une usine locale de fabrication de casseroles. Ces matériaux, mis de côté après découpe, sont récupérés par l'artiste, puis retravaillés et retissés sous une nouvelle forme.

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À travers ces fragments de matière, SO évoque les liens qui unissent les êtres humains à Dieu, mais aussi aux lieux qu'ils habitent. « Tout est lien, tout est tissage », précise-t-elle.

L'exposition donne également à voir des personnages de lumière, nés d'une autre rencontre avec des déchets industriels, cette fois issus d'une usine de la société Solibra. Il s'agit de chaînes de convoyeurs en inox. « Dès le premier regard, j'y ai vu des formes humaines », raconte l'artiste. Ces éléments sont alors transformés en êtres de lumière, assimilés à des anges ou des guides spirituels.

Selon SO, l'objectif est de partir d'une matière chaotique pour y insuffler de la divinité, de la douceur et de la lumière, afin d'éclairer des vies.

L'artiste rapporte que les personnes ayant acquis ses oeuvres témoignent d'un sentiment de bien être profond. « Une fois installées chez elles, lorsqu'elles allument les sculptures, des auréoles se forment et une énergie douce, apaisante et spirituelle se diffuse, invitant au repos et à la contemplation », explique-t-elle.

De manière générale, son travail s'articule autour de la lumière, de la prière et de l'énergie.

Sa dernière série, composée de toiles transparentes, interroge le processus même de la création. Comment l'univers donne-t-il naissance à la matière, à l'être humain et à la vie.

Présente à l'Hôtel Ivoire, SO poursuit une démarche artistique ouverte à de nouvelles matières : bois, métal travaillé au feu, matériaux industriels et supports contemporains. À travers ses tableaux et ses sculptures, elle mène une recherche profondément enracinée en Afrique, un territoire devenu pour elle un espace d'inspiration, de réflexion et d'appartenance.