Sénégal: Dakar et Ankara s'engagent à doubler le volume de leurs échanges commerciaux

Dakar — Le Sénégal et la Turquie ont pris l'engagement, vendredi, à Dakar, de poursuivre l'objectif d'atteindre un volume d'échanges commerciaux d'environ 560 milliards de francs CFA par an au cours des prochaines années.

Cet objectif a été fixé à l'occasion de la sixième réunion de la commission mixte de commerce et de coopération économique et technique des deux pays.

"Les décisions que nous prenons ici permettront de renforcer le partenariat stratégique entre la Turquie et le Sénégal. Notre objectif principal est d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 1 milliard de dollars [américains] (environ 560 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar américain) par an, l'objectif que se donnent nos deux présidents", a dit Mahinur Özdemir Göktaș, la ministre turque de la Famille et des Services sociaux.

Selon elle, le volume du commerce entre le Sénégal et la Turquie a atteint 494 millions de dollars américains (environ 276 milliards de francs CFA) en 2025, augmentant de 23 % sur celui de 2024.

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"La Turquie et le Sénégal disposent de potentialités leur permettant d'atteindre cet objectif", a assuré Mahinur Özdemir Göktaș.

Les entrepreneurs turcs ont réalisé plus de 2 000 projets en Afrique, "avec un volume d'affaires d'environ 100 milliards de dollars", a-t-elle indiqué.

"Au Sénégal, ils ont réalisé 40 projets d'une valeur d'environ 2,2 milliards de dollars. Il s'agit notamment de stades polyvalents et de salles de sport", a ajouté la ministre turque de la Famille et des Services sociaux.

Elle assure que la Turquie est prête à soutenir d'importants projets au Sénégal, dont l'initiative Dakar Métropole 2050 et le New Deal technologique.

Dakar et Ankara ont signé, en 2012, un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, a rappelé Mahinur Özdemir Göktaș.

"Nous accordons beaucoup d'importance à l'accord de non-imposition encore en vigueur", a-t-elle souligné.

"Nos deux pays ont fait le choix d'un rapprochement fondé sur le pragmatisme, la complémentarité et la solidarité", a dit Cheikh Niang, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

La Turquie, un pays au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, et le Sénégal, une "porte stratégique" de l'Afrique de l'Ouest, ont des "atouts considérables" pour bâtir ensemble "un partenariat d'envergure", a affirmé M. Niang en prenant part à la réunion de la commission mixte de coopération sénégalo-turque.

"Une chose est d'avoir des accords, une autre, qui est [...] beaucoup plus importante, est de les appliquer. À cet égard, je voudrais insister sur le nécessaire suivi [...] de ces accords", a-t-il dit.

Les accords de coopération doivent être mis en oeuvre de manière "rigoureuse", a souhaité M. Niang.

Il faut, à son avis, approfondir la coopération sénégalo-turque, dans les secteurs prioritaires notamment : le commerce, les investissements, les infrastructures et l'industrie.