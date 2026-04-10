Afrique de l'Ouest: L'INPG et BP scellent un partenariat pour faire du Sénégal un hub énergétique dans la région

Dakar — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et la compagnie British Petroleum ont signé, vendredi, à Dakar, un protocole d'accord par lequel ils s'engagent à faire du Sénégal un hub énergétique en Afrique de l'Ouest en misant sur le renforcement de la formation et le développement des compétences, dans les sous-secteurs pétrolier et gazier.

Le protocole d'accord couvre également le développement de programmes de formation avancés, dont des MBA spécialisés, ainsi que la mise en place de laboratoires à Diamniadio pour réaliser localement certaines analyses jusque-là effectuées à l'étranger, a-t-on appris lors de la cérémonie de signature.

"BP est un partenaire de longue date, présent aux côtés de l'INPG depuis sa création en 2017. Lorsque j'ai pris fonctions, il y a un an et demi, j'ai trouvé un accompagnement solide de BP et j'ai souhaité approfondir cet engagement sur des projets stratégiques, notamment notre centre de formation", a d'abord rappelé le directeur exécutif de l'INPG.

Selon Fall Mbaye, ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration engagée depuis 2017, à travers le centre BOSIET, soutenu par BP.

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Il devrait contribuer à offrir des "formations avec des équipements modernes, notamment pour les ingénieurs et techniciens, ainsi que pour le renforcement des capacités et la mise à disposition d'équipements spécialisés", a-t-il martelé.

Une souveraineté énergétique qui valorise le capital humain

"Aujourd'hui, toute l'équipe de BP s'est rendue sur place pour visiter l'avancement des chantiers. Nous avons constaté que les réalisations atteignent environ 95 % sur certains bâtiments. Le plus important est le centre BOSIET, qui sera opérationnel à Dakar d'ici sept à huit mois", a indiqué le directeur de l'INPG.

M. Mbaye a insisté sur le volet de ce partenariat qui se propose de constituer un "vivier de talents sénégalais qualifiés, capables de s'intégrer dans la chaîne de valeur du secteur énergétique, notamment dans les projets pétroliers et gaziers en cours".

"Notre cadre réglementaire prévoit un contenu local de 51 % en capital humain d'ici 2030. La mission de l'INPG est de former des ingénieurs et techniciens sénégalais aptes à intégrer la chaîne de valeur de BP", a-t-il poursuivi.

Fall Mbaye s'est aussi attardé sur les retombées économiques, notamment la réduction des coûts de certification.

"Actuellement, une certification à l'étranger coûte environ 3 millions de francs CFA. Avec nos infrastructures, ce coût pourrait être réduit entre 700 000 et 800 000 francs CFA, soit une baisse de plus de 75 %", a-t-il magnifié.

"Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une dynamique de souveraineté énergétique et de valorisation du capital humain national", a indiqué le directeur de l'INPG, notant que cet établissement public a engagé un processus d'accréditation à travers la mise en place de référentiels et de modules de formation face à la prolifération d'écoles offrant des formations sur les métiers du pétroles et gaz.

"Ces écoles, ne disposant pas des équipements de simulation nécessaires, se verront ouvrir les installations de l'institut, avec un volume d'heures de formation imposé en son sein. C'est une approche gagnant-gagnant qui garantit la qualité tout en élargissant l'accès", a expliqué le directeur de l'Institut national du pétrole et du gaz.

La représentante de BP, Marie Diop, a souligné que l'objectif est de "rehausser le plateau technique et de former de jeunes Sénégalais et Sénégalaises afin de faciliter leur intégration dans le secteur pétrolier et gazier".

"Nous souhaitons constituer un véritable bassin de talents qualifiés, capables de contribuer activement à l'essor du secteur énergétique au Sénégal", a-t-elle affirmé.

Mme Diop a également insisté sur l'importance de promouvoir l'inclusion, notamment en facilitant l'accès des femmes aux métiers du secteur.