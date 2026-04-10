Sénégal: Vers le déploiement de 5 000 kits satellitaires d'ici fin 2026 pour connecter un million de Sénégalais (Ministre)

10 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Boutoupa-Camaracounda — L'Etat du Sénégal compte déployer, d'ici fin 2026, cinq mille kits satellitaires afin de permettre à un million de Sénégalais d'accéder gratuitement à internet dans le cadre de la connectivité universelle, a annoncé vendredi le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall.

"Nous avons l'ambition de déployer d'ici fin 2026 cinq mille kits satellitaires qui vont permettre à un million de Sénégalais d'avoir une connectivité gratuite. Et nous allons continuer ce même travail. En 2027, ce sera peut-être deux ou trois millions de kits satellitaires", a dit M. Sall dans une déclaration en wolof.

Alioune Sall procédait à l'installation d'un kit satellitaire dans une école de la commune de Boutoupa-Camaracounda, dans le département de Ziguinchor (sud), dans le cadre de la politique de connectivité universelle visant à réduire la fracture numérique.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à doter l'ensemble des communes, notamment les zones isolées et reculées, d'une infrastructure internet de base, en cohérence avec les orientations du chef de l'État, qui fait des nouvelles technologies un levier essentiel de développement économique, social et éducatif, a expliqué Alioune Sall.

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Le ministre a indiqué que la région de la Casamance constitue un choix stratégique pour le démarrage du programme, soulignant que le déploiement de kits satellitaires dans les écoles contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement, à faciliter l'accès aux contenus pédagogiques et à offrir aux jeunes des opportunités de formation adaptées aux exigences du monde numérique.

Il a également insisté sur la nécessité d'accompagner la connectivité par des équipements adéquats et des dispositifs de formation durable, annonçant l'engagement de l'État à ériger une salle informatique à Boutoupa-Camaracounda, afin de permettre aux apprenants de bénéficier pleinement des opportunités offertes par internet.

Alioune Sall a, par ailleurs, exhorté les jeunes à faire un usage responsable du numérique.

Le maire de Boutoupa-Camaracounda, Ousmane Sanding, a salué le déploiement des kits satellitaires, qu'il considère comme une réponse pertinente aux défis d'un territoire longtemps affecté par le conflit en Casamance, marqué par le déplacement des populations, la dégradation des infrastructures et le ralentissement du développement local.

Il a toutefois plaidé pour une amélioration de la couverture téléphonique dans certaines zones de la commune ainsi que pour l'aménagement des pistes de production.

M. Sanding estime que le développement numérique doit s'accompagner d'un désenclavement physique afin de renforcer durablement la relance économique et sociale du territoire.

Le ministre a, le même jour, procédé également à l'installation d'un kit satellitaire dans la commune d'Adéane.

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