Sénégal: Kaffrine - Une quarantaine de jeunes de la commune de Kahi formés en leadership

Kahi (Kaffrine) — Une quarantaine de jeunes de la commune de Kahi (Kaffrine, centre) ont bénéficié, vendredi, d'une session de formation axée sur le leadership, le développement personnel et la prise de parole en public, a constaté l'APS.

Cette formation est à l'initiative du cabinet de conseil et de formation "Wallu Xaleyi" (Sauver les enfants, en wolof), en partenariat avec la commune de Kahi.

Selon le formateur, Babacar Senghor, expert en protection de l'enfance et responsable dudit cabinet, cette initiative vise à doter les jeunes de compétences essentielles pour leur épanouissement personnel et leur réussite.

"Nous avons organisé cette session pour outiller les jeunes sur l'importance du développement personnel, du leadership et de la prise de parole en public, afin de les accompagner dans leur parcours académique et leur vie quotidienne", a-t-il notamment expliqué lors de la cérémonie de clôture de cette session.

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L'adjoint au maire de la commune de Kahi, Aliou Sine, a salué cette initiative qu'il juge "bénéfique" pour la jeunesse de la localité.

Il a également salué la qualité des enseignements dispensés durant la formation.

Au nom des bénéficiaires, le coordinateur de la jeunesse de Kahi, Ali Thiaw, a magnifié l'engagement de la municipalité en faveur des jeunes.