Sénégal: Écoles connectées - Le pays mise sur un accès équitable au savoir numérique (Ministre)

Adéane — La connexion numérique des établissements scolaires s'impose, de nos jours, comme une "nécessité pédagogique", a affirmé, vendredi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, réaffirmant l'engagement de l'État du Sénégal à garantir à chaque localité un accès équitable à l'économie et aux savoirs du XXIe siècle.

S'exprimant lors de la mise en service d'un lycée connecté dans la commune d'Adéane, dans le département de Ziguinchor (sud), il a souligné que cet acte dépasse "l'inauguration d'un équipement ", mais traduit la volonté de "garantir à chaque localité du Sénégal un accès équitable à l'économie et au savoir du XXIe siècle".

Alioune Sall a aussi souligné que cette initiative vise à corriger les inégalités entre les élèves des zones rurales et ceux des grandes cités urbaines.

"Un lycée connecté n'est pas un luxe", a-t-il insisté, estimant qu'il s'agit d'une condition indispensable pour permettre aux élèves, notamment ceux en classe de Terminale, de préparer le baccalauréat avec les mêmes ressources pédagogiques que leurs pairs à travers le pays.

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Il a aussi appelé à une plus grande présence féminine dans les filières technologiques.

"Ces carrières vous sont ouvertes", a-t-il déclaré, en s'adressant aux filles ajoutant : "le gouvernement a fait de l'inclusion numérique des femmes une priorité, avec des programmes de formation, des bourses et des incubateurs dédiés".

Le ministre a également exhorté le personnel éducatif à "intégrer pleinement" le numérique dans les pratiques pédagogiques.

Il a invité les enseignants à en faire un levier transversal, permettant par exemple l'usage de simulations en physique, l'exploitation d'archives numériques en histoire ou encore la pratique des langues étrangères.