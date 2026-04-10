Sénégal: Mise en service de nouveaux points d'appui pour renforcer le GARSI 2 à Saraya

Kédougou — Le ministre des Forces armées le Général Birame Diop a inauguré, jeudi, de nouveaux points d'appui au profit du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2) dans le département de Saraya (Kédougou, est), a t-on appris de source sécuritaire.

"Au total, trois infrastructures ont été mises en service dans les localités de Saïensoutou, Moussala et Médina Bafé. Les cérémonies d'inauguration se sont déroulées les jeudi 09 et vendredi 10 avril 2026", a déclaré la même source.

Ces cérémonies de mise en service ont été présidées par le Général Birame Diop, en présence notamment du gouverneur de la région de Kédougou, du haut-commandant de la Gendarmerie nationale, également directeur de la justice militaire, de l'ambassadeur de l'Union européenne, du commandant de la gendarmerie mobile, ainsi que des autorités administratives, judiciaires et locales.

Ces nouveaux points d'appui sont le fruit du partenariat entre l'État du Sénégal et l'Union européenne, à travers le Programme d'appui au renforcement de la sécurité (PARSEC), selon la même source.

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"Ils visent à améliorer la capacité d'intervention et de surveillance des forces de défense et de sécurité dans cette zone stratégique", a-t-elle ajouté.

Avec ces réalisations, la Gendarmerie nationale poursuit sa montée en puissance dans la région de kédougou dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, notamment au niveau des frontières.