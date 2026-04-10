Sénégal: Fatick - L'ANEC annonce des mesures visant à améliorer le service de l'état civil

Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a annoncé, vendredi, des mesures visant à améliorer la gestion de l'état civil afin de rapprocher les citoyens des services de l'administration dans l'arrondissement de Djilor, dans le département de Foundiougne (centre).

"Nous envisageons de dérouler une série d'interventions visant à renforcer la gestion des centres d'état civil dans les communes de l'arrondissement de Djilor. Il s'agira de la digitalisation des centres d'état civil, la formation des agents, l'organisation des archives entre autres", a-t-il indiqué.

Le directeur général de l'ANEC s'exprimait à Soum dans l'arrondissement de Djilor au terme d'une visite de travail avec les groupements de femmes et les délégués de quartier sur l'importance de bénéficier des services de l'état civil.

"Le monde rural est un peu laissé en rade, ce qui fait que l'état civil n'est au bon point. C'est la raison pour laquelle, nous multiplions la sensibilisation pour rapprocher la population des services d'état civil mais aussi leur montrer les bonnes conduites", a-t-il dit.

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Le secrétaire municipal de Soum, Moussa Sarr, a sollicité la mise à disposition d'un personnel qualifié au siège de l'état civil et une formation pour renforcer leurs compétences.

"Notre état civil a besoin d'agents, car nous en avons qu'un seul de disponible. Il nous faut un personnel assez considérable pour répondre aux différentes sollicitations des usagers", a-t-il plaidé.

La visite de travail du directeur général del'Agence nationale de l'état civil a été marquée aussi par les différentes actions de sensibilisation effectuées dans la commune de Soum.

La délégation de l'ANEC et d'autres acteurs ont visité une centaine de concessions pour échanger avec les communautés sur les procédures de déclaration des naissance, de mariage et de décès, mais aussi les démarches à entreprendre pour les personnes sans documents d'état civil.