Sénégal: Plus de 1500 victimes de viol et de pédophilie recensées entre 2020 et 2024 dont 957 mineurs (Ministre)

10 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a indiqué, vendredi, que 1 510 victimes de viol et/ou de pédophilie ont été recensées entre 2020 et 2024 dont 957 mineurs, relevant l'urgence d'une protection renforcée des femmes.

"De 2020 à 2024, nous avons recensé 1 510 victimes de viol et/ou de pédophilie ; parmi celles-ci, nous comptons 957 mineurs, dont 342 de moins de 13 ans, soit 35,74%", a-t-elle précisé.

La ministre de la Justice prenait part à l'atelier de réflexion portant sur le thème "La loi criminalisant le viol et la pédophilie à l'épreuve de la pratique", organisé par l'Association des femmes magistrates du Sénégal (AFMS).

Elle a aussi relevé que 104 femmes ont été victimes de leurs ascendants, deux femmes victimes de leurs fils et une femme victime de son époux.

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Selon Yacine Fall, ces réalités se traduisent chaque jour dans les procédures que traitent les magistrats et les témoignages que recueillent les services sociaux.

"Ces réalités mettent aussi en exergue l'urgence d'une protection renforcée, l'exigence d'une plus grande célérité dans la réponse judiciaire et un accompagnement institutionnel plus présent", a-t-elle dit, précisant que la protection de la personne humaine "n'est pas une option pour le gouvernement (mais) une obligation".

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