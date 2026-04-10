Sénégal: Prés de 500 milions de francs CFA remis à 16 micro-projets de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou

Tambacounda — Des organisations communautaires issues des régions de Tambacounda, de Kédougou (est) et de Kolda et de Sédhiou (sud) vivant dans les zones périphériques des forêts classées et du Parc nationale de Niokolo-Koba ont reçu, vendredi, à Tambacounda, des financements estimés à 452 millions de francs CFA dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM).

A travers le financement de ces seize micro-projets, le SENRM en partenariat avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) veut soutenir les initiatives économiques des populations, afin de réduire la pression sur les forêts et les écosystèmes, en vue de mieux préserver l'environnement.

Seize micro-projets ont été identifiés et sélectionnés pour financement d'activités génératrices de revenus portant notamment sur le maraichage, l'apiculture, l'aviculture et la transformation de produits forestiers non ligneux.

"Le tout pour un montant de 452 millions de francs CFA, sur une enveloppe globale du programme d'activités génératrices de revenus estimée à trois milliards de francs CFA", a déclaré Ndèye Coura Mbaye, coordinatrice du volet environnement du SENREM..

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle s'exprimait en marge de la cérémonie de remise des financements qui s'est déroulée sur l'esplanade de la mairie de Tambacounda. La rencontre a été présidée par l'adjointe au gouverneur de Tambacounda, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye et du préfet, Alioune Badara Mbengue.

En matière d'impacts, ce premier lot de financement destiné à 16 organisations issues des régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou, "touchera 1 621 bénéficiaires directs avec un taux de 55% de femmes".

Selon Ndèye Coura Mbaye, les financements accordés aux bénéficiaires sont "des leviers de transformation, des outils d'indépendance et des signes forts de confiance en leur potentiel".

"Nous croyons fermement que les projets que vous portez contribueront à créer des emplois locaux, améliorer les revenus des ménages, développer des filières à haute valeur ajoutée et surtout, inspirer d'autres organisations à entreprendre", a-t-elle dit.

A travers cette initiative, la coordinatrice du Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal a réaffirmé l'engagement de ce programme à offrir des opportunités de financement adaptées et accessibles, à renforcer les capacités via des formations techniques, et à accompagner les bénéficiaires dans une gestion durable et rentable de leurs projets.

Elle s'est engagée aussi à favoriser la création d'un écosystème inclusif, où chaque personne peut entreprendre avec confiance et surtout à contribuer pour une meilleure gestion des ressources forestières et halieutiques au Sénégal.

Le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal est un projet de l'État du Sénégal, appuyé par la Banque mondiale et placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Le SENREM vise à améliorer la gestion des ressources forestières et halieutiques mais aussi à renforcer les opportunités offertes par ces secteurs.