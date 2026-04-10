Sénégal: Un officiel déplore la 'forte concentration' des agents de santé qualifiés dans l'axe Dakar-Diourbel-Thiès

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique travaille à l'élaboration d'une stratégie de fidélisation et d'incitation du personnel de santé dans les zones dites périphériques afin de renforcer l'équité sociale, a indiqué vendredi son secrétaire général, déplorant la forte concentration des agents qualifiés dans l'axe Dakar-Diourbel-Thiès.

"L'étude qui a été faite montre également que nous avons besoin de sécuriser parfois ces personnels et de les fidéliser dans les zones les plus reculées. Cette concentration dans l'axe Dakar, Diourbel, Thiès de personnels de santé est un problème qu'il est nécessaire d'adresser et de résoudre", a expliqué Serigne Mbaye.

Il prenait part à l'atelier de partage du Plan national de développement des ressources humaines de la santé et de l'action sociale (PNDRHSS) 2020-2028 et de la feuille de route des nouvelles orientations du plan révisé.

Selon le secrétaire général du ministère de la Santé, ce document stratégique devrait aider à mettre en oeuvre les différentes mesures nécessaires pour doter le système de santé de ressources humaines de qualité, performantes, résilientes, mais également de pourvoir l'ensemble des structures de soins à travers le pays.

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Ce document se propose également d'assurer une bonne formation, un recrutement de qualité, mais également de veiller à la formation continue, donc de maintenir le niveau des agents, de les renouveler, mais également de les répartir convenablement sur l'ensemble du territoire national, a préconisé M. Mbaye.

"On ne peut pas atteindre les objectifs, notamment la couverture sanitaire universelle, en se limitant juste à faire des infrastructures, à faire les meilleurs équipements. Si on a toutes les infrastructures du monde, si on a tous les équipements du monde, si on n'a pas les acteurs clés qui animent ces structures-là, qui les conduisent de bonne manière, on ne pourra pas atteindre les résultats", a-t-il souligné.

"C'est également une des priorités et un des défis que le département s'engage à relever", a martelé le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ajoutant que "le diagnostic a permis d'identifier véritablement ce manque".