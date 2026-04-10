Sénégal: Aliou Sall souligne le rôle 'stratégique' du numérique dans la transformation durable des territoires

Ziguinchor — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a souligné, vendredi, à Ziguinchor, le rôle "stratégique" du numérique et de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la transformation durable des territoires et de la Casamance en particulier, une zone marquée par "des défis structurels persistants".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum du numérique et de l'économie sociale et solidaire (NUMESS) initié par Social Impact SN, il a insisté sur la résilience de la zone sud du pays.

"La Casamance n'a pas besoin qu'on lui explique la résilience. Elle l'a vécue, elle l'incarne ", a-t-il déclaré, qualifiant le forum lui-même de "forme de résilience" face aux fractures économiques et sociales.

Selon Alioune Sall, "transformer nos territoires par le numérique et l'économie sociale et solidaire n'est pas seulement un slogan, c'est un programme inscrit au coeur du New Deal technologique, la stratégie numérique nationale".

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Il a expliqué que le numérique permet de créer des emplois "là où les usines ne peuvent pas s'installer", tandis que l'économie sociale et solidaire favorise une richesse partagée, notamment dans les zones marginalisées.

Le ministre a relevé que ces deux leviers constituent "une réponse structurelle" aux défis de la Casamance, notamment en matière d'emploi des jeunes, d'autonomisation des femmes et de réinsertion des personnes déplacées.

Il a, à cet effet, rappelé l'alignement de ces initiatives sur les priorités des plus hautes autorités du pays et le Plan Diomaye pour la Casamance notamment, qui met l'accent sur la réinsertion socio-économique et la relance des activités productives locales.

"Le gouvernement oeuvre chaque jour à connecter les territoires, à former les jeunes et à outiller les entrepreneurs", a-t-il assuré, saluant le Forum NUMESS comme "un partenaire naturel" de cette ambition.

Plusieurs acteurs institutionnels, élus locaux, partenaires techniques et financiers, ainsi que des jeunes entrepreneurs et des femmes porteuses de projets prennent part à cette rencontre qui se veut un cadre d'échanges, de formation et de co-construction.

Le Forum NUMESS vise à "créer des opportunités là où elles sont encore insuffisantes", en connectant les talents aux ressources et en plaçant les jeunes et les femmes au coeur des dynamiques de changement, a expliqué Fatou Badji, présidente de Social Impact SN.

Cette organisation fonctionne comme un catalyseur des forces numériques et de l'économie sociale et solidaire, avec l'objectif de transformer les opportunités en réalités concrètes pour la jeunesse.

Mme Badji est revenue sur les objectifs de cette deuxième édition dont l'ambition est de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat et à la création de passerelles vers l'emploi et l'autonomisation.

Le Forum NUMESS compte de cette manière renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des acteurs locaux, structurer les initiatives relevant de l'économie sociale et solidaire, notamment les Coopératives productives solidaires (CPS).

Il cherche aussi à favoriser l'inclusion économique des populations vulnérables, y compris les personnes déplacées de retour.

Des panels stratégiques, ateliers pratiques (intelligence artificielle, entrepreneuriat numérique, sécurité en ligne), ainsi qu'une dédié aux initiatives locales sont au menu de ce forum portant sur le thème "Transformer nos territoires par le numérique et l'économie sociale et solidaire".

A travers cette rencontre, les organisateurs entendent également promouvoir un modèle de développement inclusif, fondé sur l'innovation, la solidarité et la valorisation des ressources locales, en cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Sénégal à l'horizon 2050.