Sénégal: Souleymane Bachir Diagne plaide pour la création de musées à vocation universelle

Dakar — Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a souligné la nécessité de créer, à travers le monde, des musées universels, similaires au Louvre pour valoriser la recherche et la créativité humaine.

"(...) Il faudrait qu'il y ait des musées universels partout dans le monde car, c'est là-bas que des études sont menées, à l'image du musée du Louvre qui réunit plusieurs exemplaires de créativité humaine", a-t-il plaidé, jeudi, exprimant son souhait de voir le Sénégal "mettre sur pied un musée universel", de par la diversité des cultures.

Souleymane Bachir Diagne animait une conférence axée sur le thème principal "Vers une nouvelle cosmopolite : penser notre commune humanité".

Selon lui, "si tous les musées à vocation universelle se trouvent seulement en Europe, on perdra tout le sens de l'universalité". "Ils doivent être partout dans le monde et ne doivent pas être seulement des musées de patrimoine", a ajouté M. Diagne, par ailleurs spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique.

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Le Professeur de philosophie et de français à l'université Columbia (New York), a appelé par ailleurs à décoloniser les savoirs humains et à se donner un "mode traducteur" de ce que signifie "décoloniser précisément les savoirs".

Souleymane Bachir Diagne dit considérer les savoirs humains comme "un" ensemble et que les compartimenter en savoirs du monde et du sud global feront disparaître "l'idée même d'histoire de la science ainsi que celle de la traduction".

Participant à cette conférence, le spécialiste allemand en études culturelles, Markus Messling a appelé à des narrations qui permettent d'imaginer un futur "universel" maitrisable. "Il faut recréer des narrations qui permettent d'imaginer un autre futur, pas juste un futur que nous n'arrivons plus à maîtriser ou qui fait peur", a-t-il préconisé.