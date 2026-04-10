Sénégal: L'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor relance ses activités

Ziguinchor — L'alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor (sud) s'est dotée de nouveaux espaces provisoires dédiés aux cours et aux activités culturelles, après la destruction de ses installations lors des violences politiques de 2023, a constaté l'APS.

La cérémonie officielle d'inauguration, tenue jeudi après-midi, s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.

La diplomate a salué la résilience de cette institution culturelle implantée depuis plus de quarante ans à Ziguinchor, et dont la reprise des activités marque, selon elle, "une nouvelle vie", malgré une situation encore "vulnérable".

Ces installations provisoires permettront à la structure de renouer avec sa vocation première, à savoir l'accueil des apprenants et l'organisation de manifestations culturelles, a indiqué Mme Fages, tout en insistant sur l'ambition de renforcer les liens avec les différentes communautés de la Casamance.

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Le président du conseil départemental de Ziguinchor, Georges Mansaly, a qualifié cette réouverture de "moment fort " pour le territoire, évoquant le rôle de l'Alliance en tant que pilier de la coopération culturelle et trait d'union entre les générations sénégalaises et françaises.

Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a pour sa part rappelé l'importance historique de cette structure dans la formation de plusieurs générations d'élèves, estimant que sa réouverture constitue un symbole d'espoir et de continuité pour la vie culturelle dans le sud du Sénégal.