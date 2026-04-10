Soudan: Le Président du CST affirme la nécessité de renoncer au régionalisme, au racisme et au discours de haine

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a souligné la nécessité de renoncer au régionalisme, au racisme et au discours de haine.

Il a dit, devant les fidèles de la mosquée et des khalawis de Cheikh Mohamed Khair, région Al-Fatihah à Omdurman, où il a fait la prière du vendredi, que le message de la mosquée appelle à la solidarité, à la cohésion et à l'unité.

Il a souligné l'intérêt de l'État à la reconstruction et au soutien des mosquées afin qu'elles puissent jouer leur rôle dans la diffusion des principes de tolérance et la renaissance des sciences religieuses.