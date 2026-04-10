Burkina Faso: Suivi de l'arnélioration du clirnat des affaires - Le Comité de pilotage tient sa session ordinaire 2O26

Le Comité de pilotage du dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires et du cadre de concertation public-privé a tenu, ce vendredi 10 avril 2026, à Ouagadougou, sa session ordinaire 2026, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Cette rencontre a permis d'évaluer la mise en oeuvre des réformes et de renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé.

Au cours de cette session, les membres du Comité ont examiné et adopté plusieurs documents.Il s'agit notamment du rapport de mise en oeuvre au 31 décembre 2025 du Plan de réformes 2025, du plan de réformes 2026, de l'état de mise en oeuvre de la tranche 2025 du plan d'actions 2025-2027 des recommandations et engagements issus des rencontres Public-Privé, du plan d'actions 2026-2028 de mise en oeuvre des recommandations et engagements issus de la rencontre nationale Gouvernement Secteur Privé de 2025 et celles antérieures.

Le Chef du Gouvernement a salué les résultats engrangés, tout en insistant sur la nécessité d'accélérer le rythme des réformes, en cohérence avec les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP).

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Il a, en outre, insisté sur la mise oeuvre de plusieurs actions prioritaires, notamment la finalisation des textes relatifs au dispositif institutionnel unifié, la poursuite des réformes et la rationalisation des licences d'affaires, le développement des infrastructures d'hébergement cloud au profit de l'administration, ainsi que l'accélération de la digitalisation des licences d'affaires, à travers l'évaluation des plateformes (CEFORE, CEFAC) et la poursuite des actions en faveur de la mise en service effective de la plateforme digitale du dialogue public-privé.À la clôture des travaux, le Premier ministre a invité tous les acteurs à un engagement renforcé pour la mise en oeuvre effective des réformes.

Dans cette perspective, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rappelé que chaque acteur a un rôle déterminant à jouer pour favoriser l'accroissement des investissements productifs et soutenir le développement économique et social du pays. Le Chef du Gouvernement a également rassuré de l'engagement de l'État à améliorer le climat des affaires.Cette rencontre marque une étape importante dans la volonté du Gouvernement de renforcer la compétitivité de l'économie nationale et de consolider le dialogue avec le secteur privé.