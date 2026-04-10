Maroc: Commémoration à Tanger du 79ème anniversaire de la visite historique de Feu SM Mohammed V

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé, jeudi à Tanger, une cérémonie commémorant le 79e anniversaire de la visite historique de Feu SM Mohammed V dans la ville, le 9 avril 1947.

S'exprimant lors de cette cérémonie organisée à l'espace de la Mendoubia de Tanger, où Feu SM Mohammed V avait prononcé son discours historique, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la visite Royale dans la ville du détroit a constitué un moment charnière dans la lutte du Maroc pour le recouvrement de son indépendance, de sa souveraineté et la consécration de son unité nationale.

Il a rappelé que Feu SM Mohammed V avait tenu à effectuer ce déplacement par voie terrestre, partant de la zone sultanienne, traversant la zone khalifienne pour rejoindre la zone internationale, brisant ainsi les frontières artificielles imposées par le colonisateur, dans un geste hautement symbolique consacrant l'intégrité territoriale du Royaume.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La visite de Feu SM Mohammed V à Tanger a illustré l'unité du Maroc et constitué une occasion idoine pour revendiquer haut et fort l'indépendance du pays, sa liberté et sa souveraineté, a-t-il ajouté, notant que ce déplacement, qui a également permis de briser les entraves imposées par les autorités coloniales, témoigne de la forte symbiose entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain.

Il a également mis l'accent sur l'impact, aux niveaux national et international, des activités Royales et princières lors de cette visite à Tanger, laquelle a représenté une étape lumineuse dans le processus de lutte nationale pour le recouvrement de la liberté et de l'indépendance.

Il a, en outre, rappelé les évolutions diplomatiques qu'a connues la question du Sahara marocain, notamment la résolution onusienne n° 2797 adoptée le 31 octobre 2025, consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara dans le cadre du plan d'autonomie, soulignant que cette dynamique s'inscrit dans la continuité du combat national pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, d'élus, de membres des familles des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération ainsi que de représentants de la société civile, a été marquée par une visite de la place du 9 avril, un hommage à dix anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération de Tanger, ainsi que par la remise d'aides financières à douze ayants droit de la famille de la résistance et de l'armée de libération.

A cette occasion, l'assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Des prières ont également été élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, SM Mohammed V et SM Hassan II.