Maroc: Cannes 2026 - Le film 'La Más Dulce' de Laïla Marrakchi en compétition dans la section « Un Certain Regard »

Le film «La Más Dulce» de la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi sera en compétition dans la section «Un Certain Regard» de la 79e édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 12 au 23 mai prochain, a annoncé la direction du festival qui a dévoilé jeudi à Paris la sélection officielle de cette édition.

«Elle était venue il y a quelques années à un Certain Regard. Elle vit entre le Maroc et la France. Mais là, c'est un film fait entre le Maroc et l'Espagne. Et le film s'appelle La Más Dulce», a révélé le délégué général du festival Thierry Frémaux, en énumérant les quinze films retenus dans le cadre de cette catégorie "réorientée vers le jeune cinéma" dans le cadre de la sélection officielle dont la principale section met en lice cette année 21 films pour la très convoitée Palme d'Or.

Le film, qui relate l'histoire de deux jeunes femmes parties le temps d'une saison pour la cueillette de fruits dans le sud de l'Espagne, avait été primé l'année dernière lors de la 8e édition des Ateliers de l'Atlas, organisée dans le cadre de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, en remportant le Prix Atlas à la postproduction.

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Laïla Marrakchi est née et a grandi à Casablanca, avant de partir, à l'âge de 18 ans, à Paris pour y poursuivre ses études.

Après son premier long métrage, Marock (2005), présenté dans la section "Un Certain Regard" du Festival de Cannes, elle signe « Rock the Casbah » (2013), une fiction qui réunit un casting prestigieux, composé d'Hiam Abbass, Nadine Labaki, Lubna Azabal, Morjana Alaoui et Omar Sharif.

Marrakchi a également réalisé deux épisodes de "The Eddy", la série de Damien Chazelle produite pour Netflix, et a collaboré à plusieurs productions françaises.