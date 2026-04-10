Maroc: Rencontre académique pour explorer les mutations du théâtre à l'ère quantique

Des universitaires et artistes ont mis en lumière, lors d'une rencontre jeudi à la Faculté des sciences et techniques de Fès, les perspectives du théâtre quantique ainsi que son rôle dans le renouvellement de l'expérience théâtrale et le renforcement du dialogue entre les différents champs du savoir.

Dans ce cadre, le président de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Mustapha Ijjaali, a souligné l'importance de ce colloque national sur le théâtre quantique, qualifié d'"initiative pionnière" explorant de nouvelles perspectives à l'intersection de la science et du théâtre, mettant en avant l'importance d'un dialogue créatif entre les différents domaines de la connaissance et de la création.

Il a précisé que l'organisation de cet événement traduit une prise de conscience avancée de l'importance de l'ouverture sur les sciences, ainsi que du rôle central de la culture dans le développement de l'esprit critique et créatif chez les étudiants.

Ce colloque constitue également, selon lui, un prolongement des expériences théâtrales qu'a connues l'université marocaine et qui ont contribué, au fil des décennies, à la formation de générations de créateurs et d'intellectuels.

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M. Ijjaali a insisté sur la nécessité d'adopter une approche scientifique dans l'appréhension de l'oeuvre théâtrale au sein de l'université marocaine, notamment dans le contexte du théâtre quantique, avec ses dimensions intellectuelles et esthétiques inspirées des concepts de la science moderne et revisitées dans une forme artistique innovante.

Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences et techniques, Toufik Achibat, a relevé que le système de l'enseignement supérieur au Maroc connaît une dynamique renouvelée fondée sur une vision intégrée de la formation, qui ne se limite pas à la transmission des connaissances scientifiques et techniques, mais s'ouvre également au développement des compétences transversales, notamment en matière de culture, d'art, de langues et de créativité.

Il a ajouté que la faculté a adopté une approche ambitieuse reposant sur l'intégration de modules à dimension culturelle et artistique dans les cursus de formation, dont un module dédié au théâtre quantique au profit des élèves ingénieurs, affirmant que ce colloque reflète une conviction forte selon laquelle la science et l'art ne sont pas des domaines opposés, mais des langages complémentaires.

M. Achibat a poursuivi que le théâtre quantique incarne cette convergence féconde entre rigueur scientifique et imagination artistique, où les concepts de la physique acquièrent de nouvelles dimensions sur la scène.

De son côté, le professeur de l'enseignement supérieur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan, Khalid Amine, a estimé que l'intelligence artificielle est en passe d'opérer une transformation qualitative du théâtre, en faisant de la scène une expérience vivante et immersive, marquée par une esthétique lumineuse singulière et une forte harmonie entre les personnages.

Il a indiqué que cette technologie offre des opportunités créatives inédites, notamment à travers la conception d'environnements en quatre dimensions et la maîtrise de multiples éléments renforçant l'expérience sensorielle du public, tout en soulignant les défis qu'elle pose, en particulier en ce qui concerne la préservation de l'essence du théâtre en tant qu'art humain fondé sur l'interaction directe et la créativité.

Quant à l'académicien Abderrahmane Ben Zidane, il a affirmé que la culture numérique s'impose désormais dans tous les domaines de la vie, y compris les arts, notant que la numérisation a contribué à transformer les règles de la mise en scène, les modes d'écriture dramatique ainsi que l'horizon d'attente du public.

Il a ajouté que le spectacle théâtral est aujourd'hui ouvert à une diversité de supports linguistiques, artistiques et technologiques qui participent à la structuration de ses formes.

Pour l'acteur de cinéma et de théâtre Yassine Ahajjam, il est nécessaire de renforcer la présence du théâtre quantique sur la scène théâtrale marocaine et de l'intégrer dans la formation des metteurs en scène, des comédiens et des auteurs, en raison de son rôle dans l'ouverture de nouvelles perspectives artistiques et l'élévation du goût du public.

Il a également présenté l'expérience théâtrale "Ecstasia", mettant en avant le parallélisme virtuel entre réalité et mythe à travers une structure narrative double, en tant qu'horizon esthétique et critique structurant le travail scénique.

Le programme de ce colloque, organisé sur deux jours à l'initiative du Laboratoire des techniques industrielles et du département de génie industriel de la Faculté des sciences et techniques, en partenariat avec l'Atelier du théâtre quantique de la faculté, comprenait des communications portant notamment sur "l'interaction entre théâtre et sciences", "la dramaturgie du doute dans le théâtre quantique" et "des femmes savantes sur scène".

Il prévoyait également l'organisation de deux ateliers de formation au profit des étudiants autour des thèmes "théâtre et médiation scientifique" et "le comédien entre corps et espace" dans le but de renforcer la formation artistique et scientifique des étudiants et de consolider les passerelles entre création et savoir au sein de l'université.