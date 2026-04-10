Maroc: Rencontre-signature du livre 'Quand l'Atlantique raconte l'histoire du Maroc'

Une rencontre-signature autour du livre "Quand l'Atlantique raconte l'histoire du Maroc" aura lieu, samedi à Salé, à l'initiative de l'Association Histoire Vivante du Maroc (HVM), du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et de la Fondation Abou Bakr El Kadiri.

Réalisé en coédition avec le CCME, ce projet s'inscrit dans une volonté de valoriser l'identité marocaine, de transmettre son histoire au plus grand nombre et de mettre en lumière la richesse, la diversité et l'ouverture qui la caractérisent, indiquent l'association HVM et le CCME dans un communiqué conjoint.

Ce moment d'échange, organisé en collaboration avec le Conseil régional de Rabat et qui se tiendra au siège de la Fondation Abou Bakr El Kadiri, sera l'occasion de découvrir une lecture originale de l'histoire du Royaume, en mettant en lumière le rôle central de l'Atlantique dans son développement et son identité, réunissant le public autour de l'auteure de ce livre, Leila Maziane, pour un temps de discussion et de partage.

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Selon la même source, cet ouvrage de 292 pages, "déconstruit le mythe d'un pays tourné vers l'intérieur pour révéler une identité maritime millénaire où l'océan n'est plus une frontière, mais une passerelle. En explorant la continuité historique entre les comptoirs antiques, les cités corsaires et les hubs logistiques contemporains comme Tanger Med, le livre démontre comment les 3.400 kilomètres de côtes marocaines ont forgé une culture d'ouverture et d'échange au carrefour de trois mondes".

En s'appuyant sur des archives souvent inédites, l'auteure place le Maroc atlantique comme acteur majeur de cet "Atlantique des hommes", pour mieux en saisir les évolutions historiques.

"C'est cette histoire au long cours que révèle Quand l'Atlantique raconte l'histoire du Maroc. En croisant archives, sources, historiographie et patrimoine portuaire, l'ouvrage met en lumière une constante : un même élan d'ouverture, d'adaptation et de dialogue avec le monde", ajoute le communiqué.

A travers cette publication, le CCME s'engage à faire connaître une histoire marocaine riche, plurielle et ouverte sur le monde, en mettant en lumière ses différentes influences et son ancrage dans les grands espaces de circulation, comme l'Atlantique.

Leila Maziane est historienne spécialiste des temps modernes et actuellement doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines de Ben Msik à l'Université Hassan II de Casablanca. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages de référence, dont Salé et ses corsaires (1666-1727), récompensé par le Prix de la Corderie Royale Hermione.

Histoire Vivante du Maroc rassemble historiens, chercheurs, artistes et acteurs de la société civile pour transmettre et valoriser l'histoire du Maroc à travers des projets culturels et éducatifs à fort impact social. L'association propose une approche qui croise rigueur scientifique et création artistique, pour rendre l'histoire accessible au plus grand nombre.

De son côté, la Fondation Abou Bakr El Kadiri oeuvre pour la promotion de la culture, du savoir et du dialogue à travers l'organisation d'événements et de rencontres ouverts au public. En accueillant cette rencontre-signature, la Fondation réaffirme son engagement en faveur de la diffusion du savoir et de la mise en lumière d'initiatives culturelles qui participent à une meilleure compréhension de l'histoire et de l'identité du Maroc.