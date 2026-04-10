Maroc: Ligue des champions - AS FAR-RSB, un choc indécis

Place aux matches du dernier carré des coupes africaines interclubs, tour marqué par la présence de trois équipes du terroir.

En Ligue des champions, les regards seront braqués ce samedi à partir de 20 heures sur le complexe Prince Moulay Abdellah, théâtre du choc cent pour cent marocain entre l'AS FAR et la RSB. Une confrontation qui s'annonce sous de bons auspices garantissant une place en finale pour un club marocain.

Les Militaires qui s'étaient ressaisis de la plus belle des manières au fil de la compétition, s'offrant par là même le tenant du titre, Pyramids, en quart, auront à coeur d'assurer devant leur public, qui sera d'ailleurs présent en masse, un bon résultat qui leur permettra d'envisager la seconde manche à Berkane dans de bonnes dispositions.

Scénario que les triples lauréats de la Coupe de la CAF tâcheront d'avorter, d'autant plus qu'ils devront compter sur des éléments aguerris des joutes africaines, même si l'un d'entre eux manquera à l'appel, en l'occurrence l'international Hamza Moussaoui suspendu après avoir été contrôlé positif lors du match de la phase de groupes contre Pyramids.

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A noter que l'autre match de cette C1 continentale, édition 2025-2026, opposera, dimanche à 20 heures, l'Espérance de Tunis aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, deux abonnés de l'épreuve.

En Coupe de la Confédération, l'Olympique de Safi, qui avait éliminé le Wydad au tour des quarts, affrontera, ce samedi à partir de 17 heures au stade 5 juillet à Alger, l'USMA, rencontre qui sera sifflée par l'arbitre égyptien Amin Mohamed Omar, retenu pour le Mondial 2026, tout comme d'ailleurs le referee marocain Jalal Jiyed.

Ça sera la troisième opposition cette saison en C2 entre l'OCS et l'USMA après les deux premières de la phase de groupes, sanctionnées par un nul blanc à Alger et une défaite des Safiots à domicile par 1 à 0.

Ces derniers, qui sont en droit de se targuer de leur parcours, sont déterminés à aller jusqu'au bout et pourquoi pas rééditer les jolis exploits du KACM, du FUS et du MAS, sacrés pour leur première participation en Coupe de la CAF.

Il convient de souligner que l'autre match devait mettre aux prises, vendredi, les Algériens de Chabab Belouizdad et les Egyptiens du Zamalek.