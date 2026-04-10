Afrique: Clôture du Gitex Africa Morocco - Une 4e édition marquée par une forte mobilisation de l'écosystème Tech africain

Plus de 1450 exposants représentant 130 pays et 400 investisseurs internationaux ont répondu présents à la quatrième édition du GITEX Africa Morocco qui a fermé ses portes le jeudi 9 avril à Marrakech. Plus de 50.000 participants et 1.450 exposants à Marrakech

Inaugurée le mardi 7 avril dernier, en présence de plusieurs autorités locales et nationales, cette édition a drainé plus de 50.000 participants dont de nombreux étudiants et professionnels venus des quatre coins du Royaume pour participer au plus grand événement Tech et startups d'Afrique.

Placé cette année sous le thème « Catalyser l'économie numérique africaine à l'ère de l'Intelligence Artificielle », le GITEX Africa Morocco s'adresse aux secteurs à forte croissance en Afrique, au sein de l'ensemble de l'écosystème de la Tech. Ce qui explique la forte présence de nombreux acteurs de renom du secteur, mais aussi des experts dont certains ont partagé leurs expériences lors des différentes conférences ayant ponctué cette édition dont les thématiques couvraient la Cybersécurité, la FinTech, le Cloud computing, les Villes intelligentes (Smart Cities), l'AgriTech et la HealthTech, entre autres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois jours durant, les participants et entreprises de toutes les tailles ont saisi cette opportunité pour nouer des alliances et rapprocher leurs expertises, à travers divers contrats, conventions, etc.

Parmi les annonces majeurs : la signature d'une convention de partenariat entre l'ADD et le Centre régional d'investissement Marrakech-Safi visant à accompagner la transformation de la région Marrakech-Safi en un pôle d'excellence numérique ; la signature d'une convention-cadre de partenariat entre l'ADD et Concentrix en vue d'accélérer la transformation digitale au Maroc ; la convention de partenariat entre le Groupe Barid Al-Maghrib et l'ADD pour accélérer la transformation digitale.

Dans l'objectif d'accélérer la transition numérique, l'ADD et la Korea-Africa Foundation se sont alliées en vue de catalyser précisément l'innovation numérique et la croissance technologique dans leurs régions respectives.

Autre partenariat signé lors de cette édition, celui intervenu entre Startup Grow, à travers son initiative Growth Women, et MAIDA et dédié à la digitalisation et à l'internationalisation des coopératives féminines marocaines.

Alors que l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) présentait ses avancées en matière de modernisation du secteur forestier et d'innovation technologique au service de la préservation des ressources naturelles, le géant Huawei exposait sa vision d'une transformation numérique plus intelligente pour l'Afrique.

La tenue de cette édition a aussi été une occasion pour l'Union européenne d'annoncer le lancement d'un programme de transformation numérique destiné à la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Objectif : harmoniser les règles du numérique, renforcer la cybersécurité et développer les compétences digitales dans la région.

Orange Maroc a pour sa part dévoilé plusieurs innovations liées à l'IA générative et souveraine ainsi que des solutions de cyberdéfense, affirmant son rôle d'architecte de la confiance numérique. L'opérateur a également mis en avant un drone alliant IA et 5G pour l'inspection des antennes mobiles.

Pour Hendrik Kasteel, Directeur Général d'Orange Maroc, « notre ambition est d'être l'architecte de la confiance numérique au Maroc et en Afrique, en proposant des technologies de rupture qui placent la maîtrise des données et la performance au service des entreprises et des territoires ».

A noter que la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Endeavor ont pour leur part choisi de réunir l'écosystème de la tech, comprenant des startups à fort potentiel, des investisseurs internationaux, des décideurs influents, des business angels et des VC issus de plusieurs marchés stratégiques.

Parallèlement, dans la perspective de développer les startups fintech et structurer l'écosystème de l'innovation financière au Maroc, l'institution financière Tamwilcom et le Morocco Fintech Center (MFC) ont signé un mémorandum d'entente.

Pendant que Maroc Telecom annonçait renforcer son engagement pour le développement numérique en Afrique ; la Banque Centrale Populaire (BCP) exposait ses dispositifs cybersécurité ; Maroc Telecom et la Commission européenne engageaient un dialogue stratégique sur la souveraineté numérique ; Visa et CIH Bank se liaient pour propulser l'écosystème fintech et lancer le « CIH Visa fintech challenge », PwC Maroc, Oracle et OneCloud unissaient leurs forces pour accélérer l'adoption du cloud souverain et de l'IA responsable au Maroc.

Pour rappel, le GITEX Africa Morocco est organisé sous la tutelle du Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, par l'Agence de Développement du Digital (ADD) et par KAOUN International, filiale du Dubai World Trade Centre.