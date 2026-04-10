Maroc: Latifa Akharbach - Le digital appelé à devenir un levier stratégique du développement économique et social

Le digital est appelé à devenir un levier de développement économique et social conciliant modernité numérique, intérêt général, souveraineté culturelle et soutenabilité démocratique, a indiqué, jeudi à Rabat, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach.

S'exprimant à l'occasion d'une conférence organisée par l'Ecole nationale supérieure d'administration (ENSA) sous le thème "L'espace médiatique comme espace public: Enjeux de régulation, de liberté et de protection de l'intérêt général", Mme Akharbach a mis en lumière les principales ruptures induites par le digital, notamment la désintermédiation de l'accès à l'information, l'accélération du temps médiatique, la montée en puissance des grandes plateformes comme acteurs structurants de l'espace public et la fragmentation croissante des publics.

Elle a ainsi souligné que ces mutations ont contribué à l'essor de la désinformation, à la fragilisation du journalisme professionnel et à l'émergence de nouvelles logiques de visibilité et de légitimité de la parole publique, relevant que celles-ci s'inscrivent dans un contexte marqué par un déséquilibre croissant entre vitesse et réflexion, où la réaction prévaut sur l'analyse et où le commentaire précède fréquemment la vérification de l'information.

De même, la présidente de la HACA a fait savoir que l'espace public médiatique connaît une transformation profonde à l'ère numérique, qualifiant cette évolution de "question d'une acuité particulière", tant au niveau national, où elle se situe au coeur des préoccupations, qu'au regard des débats mondiaux sur la démocratie, l'information et la cohésion sociale.

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Et d'ajouter que cet espace "ne saurait être réduit à un simple canal de diffusion des discours, ni à un accessoire de la vie démocratique", le qualifiant plutôt de "véritable infrastructure civique essentielle".

Mme Akharbach a également mis en garde contre le rôle structurant des algorithmes, précisant que ces derniers ne sont pas neutres, dans la mesure où ils hiérarchisent et valorisent les contenus selon leurs propres logiques, imposant des modèles fondés sur l'émotion et le sensationnalisme, au détriment de la pensée complexe et du débat éclairé.

Par ailleurs, elle a observé une transformation profonde des mécanismes de légitimité dans l'espace médiatique, soulignant qu'"alors que la légitimité reposait auparavant sur l'expertise et l'autorité institutionnelle, elle tend aujourd'hui à être conditionnée par la viralité et la performance algorithmique".

S'appuyant sur des données récentes, Mme Akharbach a fait état de près de 78% des Marocains s'informant désormais en ligne, dont 60% via les réseaux sociaux, ainsi que de 58% d'entre eux exprimant des inquiétudes quant à leur capacité à distinguer le vrai du faux.

Elle a, par ailleurs, affirmé que la HACA considère qu'il y a désormais dans notre pays une conscience collective de la nécessité d'adopter une approche renouvelée de la régulation. Cette approche, a-t-elle dit, "devrait être fondée sur une réponse systémique contre la désinformation, le renforcement des médias d'intérêt général et de l'audiovisuel public, ainsi que la promotion de la littératie médiatique et numérique".

Mme Akharbach a salué la trajectoire numérique "ambitieuse et volontariste" engagée par le Maroc, mettant l'accent sur la nécessité d'"adosser cette agilité opérationnelle à une réflexion stratégique renouvelée", à même d'assurer un équilibre entre innovation technologique, qualité de l'information et préservation des valeurs démocratiques.

De son côté, la directrice générale de l'ENSA, Nada Biaz, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences qui consacrent le rôle de l'Ecole comme plateforme de débat public et d'analyses sur des sujets d'actualité et d'importance stratégique.

Le développement dans les technologies de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, entraînant un flux d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, confirme l'importance de la régulation, du contrôle et d'une bonne gouvernance dans le domaine de la gestion de l'information et de la communication, a estimé Mme Biaz.

Le cycle de conférence "Jeud'ENSA" s'inscrit dans la volonté de l'ENSA de contribuer à l'instauration d'un espace permanent de réflexion stratégique, de dialogue institutionnel et de partage d'expériences autour des grands enjeux de l'action publique.

Ce cycle est conçu comme une plateforme de débat réunissant décideurs publics, responsables politiques, experts nationaux et internationaux, enseignants chercheurs et hauts cadres de l'administration.