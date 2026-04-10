Tunisie: Equipe nationale/Sabri Lamouchi à l'oeuvre - Les réactions d'un passionné

Pourquoi le nier, l'information annonçant l'arrivée de Sabri Lamouchi a été froidement perçue par la majorité qui n'a pas oublié son refus de porter le maillot national. Et lorsqu'il s'est expliqué, les choses ont commencé à changer. Il a tout simplement réagi à l'accueil qui lui a été fait par un ancien sélectionneur qui l'a « oublié » sur le banc de touche, alors qu'il était titulaire à part entière dans son club et que les portes de l'équipe de France s'étaient entrouvertes pour lui.

Les choses se sont améliorées depuis. Bon communicateur, il est devenu partie prenante d'un projet. Et c'est ce qui a déclenché le flux d'empathie qu'il échange actuellement avec ses joueurs et les fans de l'équipe de Tunisie.

Les deux dernières sorties de l'équipe nationale tunisienne contre Haïti et le Canada ont cadré ses intentions : en donnant assez de temps de jeu aux nouveaux venus, en laissant la porte ouverte pour ceux qui n'ont pas été appelés, en sachant écouter sans perdre sa concentration, il a marqué beaucoup de points en sa faveur. En fin de compte, que demande-t-on à un sélectionneur et à son équipe ?

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Pas moins, pas plus que de l'enthousiasme. Ce qui ressort de cette première série de tests amicaux a fourni des indications concrètes tout en étant une source d'optimisme. L'équipe de Tunisie, dont la moyenne d'âge tourne autour de vingt-cinq ans, est un ensemble en devenir. Les cadres, malgré les absences de deux ou trois d'entre eux, ont su tenir leur rôle et ont contribué à cette expression que les jeunes lancés ont fournie, tout au long des deux rencontres livrées.

Par cadres, il ne s'agit pas de citer d'anciens joueurs qui ont eu leur temps de gloire et qui ont fini par devenir un poids, une présence négative. On essaie d'ailleurs de les rappeler pour essayer de les remettre en selle. Des campagnes qui desservent le nouveau profil que la nouvelle direction technique de l'équipe de Tunisie voudrait instaurer, en injectant du sang nouveau et un nouvel état d'esprit.

Idées claires

Si face à Haïti c'était un match âprement disputé, heurté par moments, celui livré au Canada donnait l'impression que c'était un match de gala.

En fin de compte, c'est ce qu'il fallait et au terme de ces deux premiers engagements, les idées sont maintenant claires. Les résultats suivront inévitablement. Les joueurs actuellement à la disposition de l'équipe de Tunisie ont du talent, une large marge de progression et surtout une volonté de s'exprimer et de montrer leur savoir-faire. La Tunisie reste cette équipe capable de tout, que l'on demande à rencontrer pour sa bonne lecture du jeu et son application collective, ce qui lui permet de rivaliser avec les grandes nations.

Le mérite de Sabri Lamouchi est d'avoir considéré que le résultat de ces rencontres-tests est secondaire par rapport aux enseignements qu'il sera en mesure de tirer pour la suite.

« Nous avons donné du temps de jeu à la plupart des joueurs et même si certains n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, nous n'avons pas hésité à titulariser ceux qui faisaient leurs débuts en sélection. C'était très encourageant. Nous voulons conserver le même état d'esprit, mais avec une performance de meilleure qualité, en simulant les conditions qui nous attendent en juin (Coupe du monde), avec les longs déplacements et le décalage horaire. Cette expérience est très importante. Elle a apporté les informations nécessaires pour être prêts.

L'annonce de la sélection définitive sera dévoilée entre le 13 et le 15 mai, avant la dernière journée du championnat et en fonction du résultat de la coupe. Après nos matchs amicaux contre l'Autriche et la Belgique, la sélection sera finalisée ».

A propos de son groupe qui pourrait être enrichi par de nouvelles arrivées, il a été clair : « Je ne suis pas seulement optimiste, je suis surpris. J'ai un groupe de joueurs talentueux, très attentifs, dotés d'un énorme potentiel et d'une réelle volonté de représenter la Tunisie du mieux possible. L'important maintenant est de définir notre stratégie et la manière de la mettre en oeuvre ensemble, en équipe ».