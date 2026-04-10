Tunisie: Les réserves en devises reculent à 101 jours d'importation

Les avoirs nets en devises de la Tunisie ont enregistré un léger recul, couvrant 101 jours d'importation à la date du 8 avril 2026, contre 103 jours quelques jours auparavant, selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie.

En valeur, ces réserves se sont établies à 24 301 millions de dinars au 8 avril, en baisse par rapport aux 24 506 millions de dinars enregistrés le 3 avril, traduisant une diminution modérée du stock de devises du pays.

Par ailleurs, la Banque centrale a indiqué que la circulation fiduciaire, comprenant les billets et les pièces en circulation, a atteint 28 168 millions de dinars à la même date, illustrant le niveau élevé de liquidités en espèces dans l'économie.

Cette évolution des réserves en devises reste un indicateur clé de la capacité du pays à faire face à ses engagements extérieurs, notamment en matière d'importations, dans un contexte économique marqué par des pressions sur les équilibres financiers.