Tunisie: Travailleurs tunisiens à l'étranger - L'Arabie Saoudite et l'Allemagne en tête des pays d'accueil

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a indiqué lors d'une séance d'audition à l'Assemblée des représentants du peuple, que les bureaux de recrutement légalement agréés ont permis la création d'environ 20 000 emplois à l'étranger depuis 2011, contribuant ainsi à atténuer la pression sur le marché du travail national.

Concernant les destinations, Arabie saoudite arrive en tête des pays d'accueil des travailleurs tunisiens, suivie de Allemagne, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis et Espagne.

Ces chiffres interviennent dans un contexte où la migration professionnelle encadrée est de plus en plus encouragée par les autorités tunisiennes, tout en renforçant les dispositifs de lutte contre les réseaux illégaux.

Le gouvernement mise notamment sur une meilleure régulation du secteur, une sensibilisation accrue des candidats à l'émigration et un renforcement de la coopération internationale pour sécuriser les parcours professionnels à l'étranger.

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