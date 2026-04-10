Tunisie: Japon - Un accord d'investissement pour dynamiser les échanges économiques

La Tunisie et le Japon sont parvenus, ce vendredi 10 avril 2026, à un accord de principe concernant une future convention d'investissement entre les deux pays. L'annonce a été faite officiellement sur le site du ministère japonais des Affaires étrangères et relayée par l'ambassade du Japon à Tunis.

Cette convention, dont les négociations formelles ont débuté en juin 2025, vise à renforcer la sécurité juridique des investissements et à améliorer le climat des affaires entre les deux partenaires.

Selon la même source, cet accord devrait stimuler les investissements bilatéraux et contribuer au renforcement des relations économiques entre la Tunisie et le Japon.

Les deux parties ont également affirmé leur engagement à poursuivre les démarches nécessaires afin de finaliser la signature de l'accord et d'assurer son entrée en vigueur dans les meilleurs délais.

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À cette occasion, l'ambassade du Japon a réitéré sa volonté de consolider les relations bilatérales avec la Tunisie, soulignant sa position stratégique au carrefour du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe, ainsi que son rôle clé dans la stabilité et le développement régional. Cette dynamique s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le nouvel ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, ont souligné, lors d'une rencontre tenue mercredi 8 avril 2026, les opportunités prometteuses pour renforcer les investissements directs japonais en Tunisie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.