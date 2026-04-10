Tunisie: Meurtre de l'avocate Mongia Manaï - Ses enfants et son ex-mari devant la justice

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

La chambre d'accusation près la Cour d'appel de Tunis a décidé de renvoyer les accusés dans l'affaire du meurtre de la regrettée avocate Mongia Manaï devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis, afin de statuer sur les charges retenues contre eux. Rappelons que l'affaire a suscité une vive vague d'indignation au sein de l'opinion publique.

Dans une déclaration accordée au micro de Diwan Fm, une source judiciaire a indiqué que les prévenus font face aux graves accusations de meurtre avec préméditation et de complicité dans un meurtre. Il s'agit de crimes passibles de la peine de mort selon le droit tunisien.

La même source a ajouté que la liste des personnes renvoyées devant la justice comprend des membres proches du cercle familial de la victime, notamment ses deux fils dont l'un est ingénieur et l'autre est médecin. La liste comprend aussi son ex-mari, un homme d'affaires, ainsi qu'un employé d'une station de lavage de voitures.

A rappeler que les faits remontent à la découverte du corps de la victime dans un canal d'évacuation dans la région de Manouba. Le corps était entièrement calciné, dans une tentative de dissimuler les indices du crime et d'effacer l'identité de la défunte.

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Cependant, les investigations sécuritaires et techniques ont permis de d'identifier la victime et d'élucider les circonstances du crime. Il s'est avéré que les mobiles étaient liés à de profonds litiges financiers entre la victime et plusieurs membres de sa famille, ce qui a conduit à la planification de l'acte avec l'aide de l'employé susmentionné.

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