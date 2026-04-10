Tunisie: Révision des prix du maïs fourrager - L'Office des aliments du bétail ajuste ses tarifs

L'Office national des aliments du bétail a annoncé, vendredi, une révision des prix du maïs fourrager conditionné en sacs, destiné aux professionnels du secteur de l'élevage. Cette mesure concerne notamment les éleveurs de volailles et de ruminants ainsi que les différentes structures actives dans la production animale.

Dans un communiqué, l'Office précise que ces nouveaux tarifs s'appliquent aux ventes directes effectuées à partir de ses entrepôts situés à M'saken, Sidi Bouzid et Sfax. Le maïs fourrager entier en sacs de 50 kilogrammes est désormais fixé à 880 dinars la tonne, soit 44 dinars le sac. Quant au maïs fourrager pur, moulu et conditionné dans le même format, son prix est porté à 920 dinars la tonne, équivalant à 46 dinars le sac.

Cette actualisation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à encadrer le marché des aliments pour bétail et à garantir un approvisionnement régulier au profit des acteurs du secteur. Elle concerne un large éventail d'intervenants, notamment les sociétés coopératives, les sociétés communautaires, les groupements de développement agricole, les centres de collecte de lait ainsi que les fabricants et distributeurs d'aliments pour animaux signataires du cahier des charges en vigueur.

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L'Office national des aliments du bétail a également détaillé les modalités d'acquisition. Les opérateurs sont tenus d'effectuer le paiement à l'avance, soit par virement bancaire, soit par dépôt direct sur le compte courant de l'Office. Le retrait des quantités s'effectue ensuite sur présentation de l'original du reçu de paiement auprès des responsables des stocks dans les entrepôts concernés, et ce, dans la limite des montants réglés.

Par ailleurs, l'Office souligne que l'approvisionnement des structures professionnelles liées par des conventions de fourniture se poursuit normalement, conformément aux procédures et conditions fixées dans les accords en vigueur.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par des enjeux liés aux coûts de production et à la sécurité alimentaire, où la régulation des intrants agricoles demeure un levier essentiel pour soutenir la filière de l'élevage en Tunisie.