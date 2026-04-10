Tunisie: Ligue 1/25e journée - L'USM en quête des points perdus - Remonter la pente

Demain, à la réception du CA, les Bleus entendent se relancer et refaire ainsi le coup des seizièmes de finale de Coupe.

L'USM n'a pas gagné depuis le match de la 21e journée, précisément lors de la réception de l'ESZ, alignant par la suite les contre-performances avec une défaite et deux parités. Les Bleus doivent donc se remobiliser en Ligue 1, à commencer par mettre à profit la venue du CA au Mustapha Ben Jannet pour renouer avec la victoire.

Demain, en croisant le Club Africain au Ribat, l'Union Monastirienne compte rééditer le coup du match de Coupe de Tunisie face à ce même adversaire et lancer ainsi sa remontée en championnat. 5e de rang, l'équipe de Fethi Laâbidi a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps avec un coup d'éclat en seizièmes de Coupe et des prestations poussives en championnat.

Quelle profondeur de banc ?

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L'objectif à présent est de prendre de la hauteur après des périodes tumultueuses, bref, de s'appuyer sur des victoires clés pour retrouver confiance et stabilité. A Monastir, aujourd'hui, le contexte de relance est clair : frapper dès demain un grand coup face au coleader de la L1 et garder ainsi le contact avec ses devanciers, le ST et le CSS, deux écuries qui visent, tout comme l'USM, les places d'accessit continentales.

Côté joueurs maintenant, des éléments clés tels que les avants Fakhreddine Ben Youssef, Yassine Amri et Youssef Abdelli, doivent se sublimer davantage. Idem au milieu où les Bleus ne peuvent s'en remettre seulement au pivot guinéen Ousmane Diané, au relayeur Chaim Djebali et au demi droit Mehdi Ganouni. D'autres médians doivent apporter leur contribution et hausser davantage le niveau, une fois sollicités.

Là, on pense aux Adnene Yaâkoubi, Nassim Douihech et autre Adem Boulila. Quant à la défense enfin, si l'arrière droit Raed Bouchniba performe depuis son arrivée lors du mercato hivernal, l'autre latéral récemment enrôlé, Aymen Ben Mohamed, tarde encore à élever le niveau.

Qu'à cela ne tienne cependant car Fethi Laâbidi peut toujours compter derrière sur un contingent confirmé avec les latéraux Youssef Herch et Rayan Azzouz, aux côtés des axiaux Malek Miladi et le précieux Raed Chikhaoui. Côté Usémiste donc, si les leviers de la remontée ne manquent pas, pour apporter un nouveau souffle à l'équipe, la profondeur du banc peut aussi constituer cette variable cruciale pour gagner ou, du moins, permettre de maintenir l'intensité physique, apporter de la fraîcheur et surtout influencer le résultat.