Tunisie: « Les ailes de la lecture » - Lancement d'une plateforme de contes pour enfants en ligne

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Association tunisienne pour les initiatives de développement a annoncé, ce vendredi 10 avril 2026, le lancement de la plateforme électronique « les ailes de la lecture » (Ajnihat Al-Moutala'a).

En marge de la première édition du Salon de l'innovation scientifique à la Cité de la Culture, Wided Rezgui, présidente de l'association, a déclaré au micro de la Radio Nationale que cette plateforme est une première en Tunisie.

Elle est spécifiquement dédiée à la création de contes par les élèves et sert de répertoire numérique centralisant des récits consultables sous format texte ou illustré.

Ce projet, qui vise à stimuler l'éveil cognitif et intellectuel des jeunes générations, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'association et le ministère de l'Éducation, au titre du programme national « La Tunisie, année de la lecture ».

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