Congo-Kinshasa: Après le retrait de l'AFC-M23 - Des villages de Walikale toujours déserts

Plus d'une dizaine de jours après le retrait des troupes de l'AFC/M23 de certains villages du territoire de Walikale, les localités de Mpety et Minjenje, dans le groupement de Kisimba, restent quasi-déserts. C'est ce qu'a révélé vendredi 10 avril 2026 le Cadre inter-paysans pour la transformation des conflits de Pinga (CITC).

Dans son rapport d'une récente mission de terrain, le rapporteur du CITC, Julien Buunda, indique que quelques habitants commencent timidement à regagner leurs villages, abandonnés depuis plus d'un an à la suite des combats entre l'armée et les rebelles de l'AFC-M23.

Cependant, il appelle à des actions urgentes de réhabilitation d'infrastructures sociales de base, principalement le centre de santé de Mpety, totalement détruit pendant la période de guerre. « Dans l'aire de santé des Mpety, le centre de santé qui porte le même nom a été complètement détruit à la suite des événements de la guerre d'agression », précise-t-il.

Le CITC/Pinga réitère son plaidoyer au niveau des autorités provinciales, nationales, les humanitaires et autres, pour que ce centre de santé soit rapidement reconstruit.

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Après le retrait des troupes de l'AFC M23 des villages Banakindi, selon lui, la population qui avait fui ces agglomérations commence déjà à regagner timidement le village. « Alors sur le plan sanitaire, ceci cause déjà un problème par ce que le centre de santé a été complètement détruit », poursuit Julien Buunda.

Depuis le mois d'octobre 2024, les affrontements étaient signalés autour des agglomérations de Mpety et avaient entrainé un déplacement massif de cette population vers d'autres agglomérations jugées sécurisées.

Le 26 mars dernier, les troupes de l'AFC/M23 s'étaient retirées sans combats des villages de Mpety, Minjenje et Kanune. Ces combattants se sont ensuite repliés vers Malemo, à l'est du même groupement de Kisimba.